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Однушки - $48, двушки - $95 тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке

17.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Советского района активно осваивает площадку на месте снесенных частных домов в Сельхозпоселке. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Беды, Тиражной, Восточной и Белинского. Сейчас здесь возводят два многоэтажных дома. Один из них полностью отдают «очередникам», а во втором квартиры будут продавать всем желающим. Для очередников стоимость квадратного метра с учетом стоимости паркинга стартует с 2500 рублей за метр, у «не очередников» - с 3000. Съездили посмотреть, как продвигается возведение домов.

Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке

За последние 15-20 лет практически вся территория Сельхозпоселка между улицами Леонида Беды и Восточной из сектора с частной застройкой превратилась в многоквартирную. Конечно же, это вызвало множество недовольств. Два квартала в границах улиц 1-й Базисной — Леонида Беды — 1-й Поселковой — Восточной застраивает ООО «ТЕНКинвест», получившие это право на аукционе в конце 2018 года. Компания известна по ЖК «Александров парк» и ЖК «Акварель» в Боровлянах. На месте Сельхозпоселка крупный застройщик возводит ЖК «4 сезона».

Два соседних квартала — от 1-й Поселковой до улицы Лукьяновича — четыре года назад уже пытались продать на аукционе для коммерческих застройщиков. Тогда никто не рискнул, и площадку отдали УКСу Советского района.

Сейчас УКС Советского района активно возводит свой проект: «группа многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц Л. Беды, Тиражной, Восточной, Белинского».

Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке

Жилой комплекс, которые УКС называет «группа многоквартирных жилых домов», разделен на 2 очереди строительства. В первую входил жилой односекционный 10-этажный дом, с техподпольем, холодным чердаком и плоской рулонной кровлей. В многоэтажке будет 58 квартир: 19 однокомнатных, 21 двухкомнатная и 18 трехкомнатных.

Все квартиры свободной планировки. Система отопления жилого дома — по независимой схеме, в конструкции полов. В качестве нагревательных приборов предусматриваются радиаторы.

Интересная особенность дома — на первом этаже запроектированы 4 квартиры: 1 предусмотрена для инвалида-колясочника, еще 3 имеют отдельные наружные входы с прилегающей территории.

На типовом этаже запроектированы 6 квартир. Лифт — один на весь дом. На придомовой территории будут размещены 16 парковочных мест.

Общая площадь квартир — 4 192,21 «квадратов». Однако для покупки жилья в этом доме простым смертным выделили лишь 1727 квадратных метров. Остальная площадь ушла для нуждающихся. Квадратный метр по «долевке» стартовал по цене от 2500 рублей.

Дом практически полностью готов, и вот-вот должен быть сдан в эксплуатацию. По техническим документам сдача дома запланирована на 1-й квартал 2021 года.

Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке

Вторая очередь, которую сейчас активно возводят, состоит из 2 домов. Один из них полностью отдали для нуждающихся (дом №9 по генплану). Он представляет из себя двухсекционный 9-тиэтажный дом на 50 квартир. Из них 32 двухкомнатные, и 18 трёхкомнатные. «Однушек» в доме нет.

Летом очередникам предложили купить квартиру в этом доме с местом в паркинге по стоимости от 2500 рублей за квадратный метр.

Жилой дом № 10 будет иметь 1 подъезд, 9 этажей и 32 квартиры. Здесь будет 16 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир. На первом этаже дома планируется разместить встроенное торговое помещение. В подземной части жилых домов № 9 и 10 уже заложен паркинг на 51 машиноместо.

Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке

В конце февраля УКС предлагал заключить договора долевого строительства на 16 квартир. Все они расположены в доме № 10 с 4-го по 7-й этаж (включительно).

Можно было прибрести:

— 1-комнатные квартиры площадью от 34,34 м² до 35,00 м² (8 квартир). Стоимость «квадрата» — 3600 белорусских рублей.

— 2-комнатные квартиры площадью от 74,97 м² (4 квартиры). Стоимость «квадрата» — 3300 белорусских рублей.

— 3-комнатные квартиры площадью от 92,79 м² (4 квартиры). Стоимость «квадрата» — 3000 белорусских рублей.

Таким образом, стоимость квартиры-студии составит 126 тысяч рублей, или примерно 48 тысяч долларов. Двухкомнатная квартира обойдется покупателю в 247 тысяч рублей (95 тысяч долларов), трехкомнатная — в 279 тысяч рублей, или 107 тысяч долларов.

Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке
Однушки - , двушки - тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке

 
 
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УКС Советского района активно осваивает площадку на месте снесенных частных домов в Сельхозпоселке. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Беды, Тиражной,...
 
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