Однушки - $48, двушки - $95 тысяч. Как УКС Советского района возводит еще два дома на месте частного сектора в Сельхозпосёлке

За последние 15-20 лет практически вся территория Сельхозпоселка между улицами Леонида Беды и Восточной из сектора с частной застройкой превратилась в многоквартирную. Конечно же, это вызвало множество недовольств . Два квартала в границах улиц 1-й Базисной — Леонида Беды — 1-й Поселковой — Восточной застраивает ООО «ТЕНКинвест», получившие это право на аукционе в конце 2018 года. Компания известна по ЖК «Александров парк» и ЖК «Акварель» в Боровлянах. На месте Сельхозпоселка крупный застройщик возводит ЖК «4 сезона».

Два соседних квартала — от 1-й Поселковой до улицы Лукьяновича — четыре года назад уже пытались продать на аукционе для коммерческих застройщиков. Тогда никто не рискнул, и площадку отдали УКСу Советского района.