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«Мы боялись, что это финансовая пирамида». Семья из Минска вступила в кооператив, чтобы купить квартиру, и вот что из этого вышло
17.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Семья из Минска, которая 10 лет прожила в общежитии, но так и не смогла решить жилищный вопрос, в 2018 году на свой страх и риск решила вступить в потребительский кооператив «Жилищный баланс». Оставалась последняя надежда -
О том, как работает финансовый инструмент ПК «Жилищный баланс», Realt.by рассказывал в
Жить в общежитии – не сахар
До вступления в кооператив «Жилищный баланс» Виталия и Сергей Шкаленко 10 лет жили в общежитии завода гражданской авиации. У них на троих (с дочерью Софьей) была комната 17 квадратных метров с удобствами и кухней на общем коридоре.
- Мы пережили в общежитии без отселения все ремонты. Сначала меняли старые окна на стеклопакеты. После этого нам пришлось переклеивать в комнате обои. Через два года стали менять проводку. Затем дошла очередь до дверей, ремонта в коридорах. Все это время мы жили в спартанских условиях, - рассказывает Сергей.
В семье подрастала дочь, и ютиться втроем в одной комнате стало невозможно. Супруги не раз обращались в разные банки, чтобы получить кредит на строительство или покупку квартиры. Однако претендовать на недостающую сумму денег не могли по причине невысокого совокупного дохода.
- Мы ходили по замкнутому кругу. У нас на руках была небольшая сумма денег. Планировали взять в банке кредит и решить свой квартирный вопрос. На протяжении пяти лет ежегодно собирали пакет документов и обращались в разные банки. Последний раз в одном из них со справкой о совокупном доходе, куда были включены не только моя и мужа средняя зарплата, но и близких родственников в качестве поручителей. Выполнить это условие было сложно, потому что у них как минимум не должно было быть кредитов. При выполнении всех условий банка нам могли бы дать кредит только в размере 42 тысяч белорусских рублей. Но этой суммы нам было недостаточно, - говорит Виталия.
Была еще одна попытка получить кредит. В 2017 году Белагропромбанк объявил о кредитовании нуждающихся в жилье граждан по государственной программе на строительство жилья на условиях банка с уменьшением процентной ставки на ½ СР. Кредит пользовался огромным спросом у населения, и лимиты были исчерпаны фактически в течение недели.
- Мы за три дня собрали пакет документов и побежали в банк. Но увы… Там уже была большая очередь желающих получить такой кредит. Денег на всех не хватило, и мы снова оказались ни с чем, - вспоминает женщина.
Не помогла и очередь
В 2011 году Сергей встал в очередь нуждающихся на улучшение жилищных условий по месту работы в Минском городском управлении МЧС и был в списках 1400-м.
- Ждать эту очередь было бессмысленно. За 10 лет она уменьшилась. Я был уже 480-м. Но за это время больше людей уволилось из организации, чем сократилась сама очередь, - уточняет Сергей. – Мы собрали пакет документов и встали в очередь нуждающихся в жилье граждан в администрации Октябрьского района. Но в ней числилось уже более 17 тысяч человек.
«Либо пан, либо пропал»
Впервые о кооперативе «Жилищный баланс» Сергей услышал в октябре 2017 года в новостях на одном из каналов телевидения.
- После того, как мы не смогли получить льготный кредит в Белагропромбанке, муж уговорил меня сходить на консультацию в кооператив, сославшись на то, что это ни к чему нас не обязывает. Я долго думала, сомневалась, но, в конце концов, через 5 месяцев, в марте 2018 года, пошла в минский офис на коллективную консультацию. Сначала хотели строить через кооператив «двушку» в ЖК «Вяселка» в ближайшем пригороде Минска. Но затем передумали и оставили заявку в «Жилищном балансе» на покупку двухкомнатной квартиры 56 квадратных метров за 108 тысяч белорусских рублей в Минске, чтобы нам сделали предварительный расчет выплат, - рассказывает Виталия.
Членский договор с кооперативом №507 был заключен только спустя четыре месяца – 7 июля 2018 года. Все это время семья принимала решение.
- Я долго сомневалась, стоит ли вступать в кооператив. Было волнительно вносить первоначальный взнос. Ведь для нас это была немаленькая сумма –15.000 белорусских рублей. Потерять ее было страшно. Думалось, а вдруг шарлатаны, финансовая пирамида, обманут… Проверили и перепроверили все документы. Сомнения не отпускали. Но мы все же рискнули: либо пан, либо пропал. Другого выхода у нас не было, - дополняет Виталия.
Семья перестраховалась и сначала заключила договор с кооперативом на 15 лет на 108 тысяч белорусских рублей. Выкуп квартиры производится в учетных паях. 108.000 рублей - это 79 учетных паев. В месяц семья платила 0,54 учетных пая. Его стоимость в кооперативе рассчитывается на каждый месяц вперед и зависит от инфляции в стране.
- На момент заключения членского договора стоимость 0.54 учетного пая в денежном выражении составила для нас 697 рублей. Но мы каждый месяц платили больше этой суммы, и нам предложили перезаключить договор на 10 лет, - говорит Виталия.
В целом срок выкупа квартиры и заселения зависит от суммы первоначального взноса, срока договора и суммы ежемесячных платежей.
- В августе 2019 года мы внесли еще 5 тысяч белорусских рублей и в октябре этого же года подписали дополнительное соглашение к договору с изменением срока с 15 на 10 лет. Почти через полтора года - в марте 2020-го – нам предложили покупать квартиру и заселяться, - дополняет хозяйка квартиры. – Конечно, были опасения. Мы были на стадии накопления нужной суммы и все ждали, когда же нам позвонят и предложат заселяться. Этот процесс ускорился, когда сократили срок выкупа квартиры.
Квартиру искали сами
Виталия и Сергей искали квартиру сами. Сутками «сидели» на рекламных площадках. Посмотрели как минимум 8 квартир. Но поскольку семья жила в Октябрьском районе города, то хотела остаться здесь жить и дальше.
- Все квартиры, которые мы смотрели, были в очень плохом состоянии. На тот момент мы находились на накопительном этапе. С учетом проиндексированной кооперативом суммы могли рассчитывать только на 118,6 тысячи рублей, или 50 тысяч долларов. Больше денег у нас не было, поэтому искали квартиру на эту сумму, - уточняет Виталия.
Затем Сергей разместил объявление с указанием параметров жилого помещения и цены на одной из рекламных площадок. Буквально на следующий день ему позвонил продавец и предложил купить «двушку» в пер. Корженевского за 56 тысяч долларов.
- Мы поехали смотреть квартиру. Она сильно отличалась от тех, которые смотрели ранее. В ней было тепло и уютно. После общежития, где мы практически мало видели солнца, квартира была очень светлой, с добротным советским ремонтом. В жилое помещение можно было сразу въезжать и жить, - делится своими воспоминаниями хозяйка.
"Платим по 1000 рублей в месяц"
- Квартира нам очень понравилась, но денег на нее не хватало. Мы начали торговаться. Жилое помещение продавали два наследника, которые владели долями. Один из них (мужчина) живет в Минске, вторая (женщина) – во Франции. Отношения между ними были сложные. Они никак не могли договориться между собой о цене. Мужчине срочно нужны были деньги, поэтому он готов был идти на торг. Женщина не соглашалась уступать в цене. Тогда собственник предложил нам купить только его долю в квартире. На это мы не согласились. Нам нужна была вся квартира. В конце концов, в ходе длительных переговоров цена на квартиру сначала была снижена на 2 тысячи долларов, затем еще на 2, и в итоге продалась за 50 тысяч долларов. 26 июня 2020 года мы стали ее обладателями, - рассказывает Сергей.
До полного выкупа жилое помещение будет находиться в собственности кооператива. Поэтому проверкой истории квартиры и сопровождением сделки занималась специалист «Жилищного баланса».
С Виталией и Сергеем заключен бессрочный договор найма жилого помещения. Все члены семьи – муж, жена и ребенок – зарегистрированы в квартире и оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Выкупать квартиру им надо еще 9 лет. По дополнительному соглашению к договору на протяжении 10 лет семья ежемесячно должна выплачивать 0,61 учетного пая. В феврале этого года членский пай в денежном выражении обошелся семье в 967 рублей, в марте будет стоить 971 рубль. Каждый месяц стоимость учетного пая будет повышаться на 3-4 рубля.
- Выплачивать каждый месяц почти по 1000 рублей, конечно, нам тяжеловато, особенно после Нового года. Мне пришлось поменять работу. Зарплата стала ниже, нежели была раньше. Но нам помогают родители мужа. Жить в общежитии мы все равно не остались бы. Пришлось бы идти в арендное жилье. За съемную квартиру чужим людям мы платили бы эти же деньги. Сейчас мы платим за свое жилье, - говорит Виталия.
- Пока в коридоре поклеили недорогие бумажные обои, поскольку в квартире продолжается ремонт. Со временем оборудуем в прихожей встроенный шкаф, - делится планами Виталия.
В туалетной и ванной комнатах ремонт пока не делали, потому что ожидается капитальный ремонт дома. Когда будут заменены трубы, семья планирует оборудовать бойлер, чтобы не оставаться без горячей воды на момент ее отключения в сезон проведения профилактических ремонтных работ.
Ничуть не пожалели, что пошли в кооператив
- Первый месяц после покупки квартиры мы не верили, что она наша. Казалось, что это временное съемное жилье. Мы так долго жили в общежитии и ждали этого момента, поэтому не могли полностью осознать своего счастья. Дочка тоже долго не могла поверить в чудо, что теперь у нее есть своя комната. Мне иногда до сих пор снится сон, что я живу в общежитии. Вздрагиваю и просыпаюсь в холодном поту, потом прихожу в себя и думаю: слава богу, это всего лишь сон, - делится эмоциями Виталия. - Сегодня мне пишут многие люди и просят поделиться своим опытом вступления в кооператив и принципах его работы. После нас его членами стали семьи, среди которых есть наши знакомые ( они уже тоже заселились в квартиры). В кооператив приходят люди, которые давно мечтают о своем жилье. Главное для них – пережить накопительный этап, когда месяц длится как год. Но потом наступает долгожданный момент заселения в квартиру.
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«Мы боялись, что это финансовая пирамида». Семья из Минска вступила в кооператив, чтобы купить квартиру, и вот что из этого вышло
Семья из Минска, которая 10 лет прожила в общежитии, но так и не смогла решить жилищный вопрос, в 2018 году на свой страх и риск решила вступить в потребительский...
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