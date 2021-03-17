«Мы боялись, что это финансовая пирамида». Семья из Минска вступила в кооператив, чтобы купить квартиру, и вот что из этого вышло

«Либо пан, либо пропал»

Впервые о кооперативе «Жилищный баланс» Сергей услышал в октябре 2017 года в новостях на одном из каналов телевидения.

- После того, как мы не смогли получить льготный кредит в Белагропромбанке, муж уговорил меня сходить на консультацию в кооператив, сославшись на то, что это ни к чему нас не обязывает. Я долго думала, сомневалась, но, в конце концов, через 5 месяцев, в марте 2018 года, пошла в минский офис на коллективную консультацию. Сначала хотели строить через кооператив «двушку» в ЖК «Вяселка» в ближайшем пригороде Минска. Но затем передумали и оставили заявку в «Жилищном балансе» на покупку двухкомнатной квартиры 56 квадратных метров за 108 тысяч белорусских рублей в Минске, чтобы нам сделали предварительный расчет выплат, - рассказывает Виталия.

Членский договор с кооперативом №507 был заключен только спустя четыре месяца – 7 июля 2018 года. Все это время семья принимала решение.

- Я долго сомневалась, стоит ли вступать в кооператив. Было волнительно вносить первоначальный взнос. Ведь для нас это была немаленькая сумма –15.000 белорусских рублей. Потерять ее было страшно. Думалось, а вдруг шарлатаны, финансовая пирамида, обманут… Проверили и перепроверили все документы. Сомнения не отпускали. Но мы все же рискнули: либо пан, либо пропал. Другого выхода у нас не было, - дополняет Виталия.

Семья перестраховалась и сначала заключила договор с кооперативом на 15 лет на 108 тысяч белорусских рублей. Выкуп квартиры производится в учетных паях. 108.000 рублей - это 79 учетных паев. В месяц семья платила 0,54 учетных пая. Его стоимость в кооперативе рассчитывается на каждый месяц вперед и зависит от инфляции в стране.

- На момент заключения членского договора стоимость 0.54 учетного пая в денежном выражении составила для нас 697 рублей. Но мы каждый месяц платили больше этой суммы, и нам предложили перезаключить договор на 10 лет, - говорит Виталия.

В целом срок выкупа квартиры и заселения зависит от суммы первоначального взноса, срока договора и суммы ежемесячных платежей.

- В августе 2019 года мы внесли еще 5 тысяч белорусских рублей и в октябре этого же года подписали дополнительное соглашение к договору с изменением срока с 15 на 10 лет. Почти через полтора года - в марте 2020-го – нам предложили покупать квартиру и заселяться, - дополняет хозяйка квартиры. – Конечно, были опасения. Мы были на стадии накопления нужной суммы и все ждали, когда же нам позвонят и предложат заселяться. Этот процесс ускорился, когда сократили срок выкупа квартиры.

Квартиру искали сами

Виталия и Сергей искали квартиру сами. Сутками «сидели» на рекламных площадках. Посмотрели как минимум 8 квартир. Но поскольку семья жила в Октябрьском районе города, то хотела остаться здесь жить и дальше.

- Все квартиры, которые мы смотрели, были в очень плохом состоянии. На тот момент мы находились на накопительном этапе. С учетом проиндексированной кооперативом суммы могли рассчитывать только на 118,6 тысячи рублей, или 50 тысяч долларов. Больше денег у нас не было, поэтому искали квартиру на эту сумму, - уточняет Виталия.

Затем Сергей разместил объявление с указанием параметров жилого помещения и цены на одной из рекламных площадок. Буквально на следующий день ему позвонил продавец и предложил купить «двушку» в пер. Корженевского за 56 тысяч долларов.

- Мы поехали смотреть квартиру. Она сильно отличалась от тех, которые смотрели ранее. В ней было тепло и уютно. После общежития, где мы практически мало видели солнца, квартира была очень светлой, с добротным советским ремонтом. В жилое помещение можно было сразу въезжать и жить, - делится своими воспоминаниями хозяйка.