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Доллар подорожал, евро упал в цене на старте торгов в среду
17.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Евро и российский рубль подешевели, американский доллар подорожал на старте торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:24, евро потерял в цене 0,01%, доллар США прибавил в стоимости 0,15%, а российский рубль убавил в стоимости 0,05%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 17 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Европейская и российская валюты упали в цене в начале торгов в середине рабочей недели, доллар США набрался сил.
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