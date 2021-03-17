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Доллар подорожал, евро упал в цене на старте торгов в среду

17.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Евро и российский рубль подешевели, американский доллар подорожал на старте торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:24, евро потерял в цене 0,01%, доллар США прибавил в стоимости 0,15%, а российский рубль убавил в стоимости 0,05%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 17 марта:

  • 1 евро – 3,09 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,59 рубля
  • 100 российских рублей – 3,55 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

О том, в какой валюте лучше хранить деньги этой весной, читайте в материале Sputnik.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейская и российская валюты упали в цене в начале торгов в середине рабочей недели, доллар США набрался сил.
 
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