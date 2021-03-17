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В Могилевском горисполкоме - новый зампред. Вот что о нем известно
17.03.2021 11:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевском горисполкоме — новый зампред. Эту должность
Родился в Черикове Могилевской области. В 2002 году окончил Могилевский государственный технический университет, в 2011 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Депутат Могилевского городского Совета депутатов 28 созыва.
С 2002 года работал на разных позициях в ЖКХ. С ноября 2019 года и до назначения был начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Могоблисполкома.
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Эту должность занял Андрей Киблов.
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