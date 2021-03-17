В Могилевском горисполкоме - новый зампред. Вот что о нем известно

Источник материала: Tut.by

В Могилевском горисполкоме — новый зампред. Эту должность занял Андрей Киблов — и вот что о нем известно.





Родился в Черикове Могилевской области. В 2002 году окончил Могилевский государственный технический университет, в 2011 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Депутат Могилевского городского Совета депутатов 28 созыва.

С 2002 года работал на разных позициях в ЖКХ. С ноября 2019 года и до назначения был начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Могоблисполкома.