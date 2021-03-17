ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилевском горисполкоме - новый зампред. Вот что о нем известно

17.03.2021 11:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилевском горисполкоме — новый зампред. Эту должность занял Андрей Киблов — и вот что о нем известно.


Родился в Черикове Могилевской области. В 2002 году окончил Могилевский государственный технический университет, в 2011 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Депутат Могилевского городского Совета депутатов 28 созыва.

С 2002 года работал на разных позициях в ЖКХ. С ноября 2019 года и до назначения был начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Могоблисполкома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар подорожал, евро упал в цене на старте торгов в среду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by