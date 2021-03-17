Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Прокачка нефти по южной ветке "Дружбы" на Венгрию и Словакию приостановлена из-за реверса на Мозырь, сообщил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

Он уточнил, что прокачка остановилась из-за реверсной поставки на Мозырский НПЗ из нефтепровода Одесса-Броды партии азербайджанской нефти.

По нефтепроводу "Дружба" проходит транзит российской нефти в Европу.

Недавно Мозырский НПЗ останавливал прием "черного золота" по нефтепроводу "Дружба" по этой же причине. 9 марта подача нефти была возобновлена .

Мозырский НПЗ находится в Гомельской области и является одним из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. НПЗ производит автомобильное топливо, а также другие продукты, получаемые в процессе переработки "черного золота". Основными акционерами завода являются компания "Славнефть" и правительство Беларуси.

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