Совет Федерации одобрил продление кредита для строительства АЭС в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Совет Федерации одобрил закон о ратификации протокола, который вносит изменения в российско-белорусское межправительственное соглашение, такое решение российские сенаторы приняли на пленарном заседании в среду, сообщают РИА Новости .

Совфед ратифицировал документ о продлении на два года кредита и снижении ставки до 3,3%, ставка будет фиксированной. Протоколом предусмотрен перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 на 1 апреля 2023 года.

Белорусская сторона просила пересмотреть условия возврата кредита из-за снижения уровня мировых цен на газ и нефть. Еще одним основанием стал перенос срока ввода в эксплуатацию двух энергоблоков атомной станции с 2018 года на 2022 год. Минск просил изменить режим ставки – с плавающей на фиксированную.

В Москве 14 июля 2020 года был подписан документ , подразумевавший внесение изменений в межправительственное соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года.

Условия российского кредита

Россия выделила Беларуси государственный экспортный кредит, который покрывает 90% стоимости контракта на строительство АЭС под Островцом, общей суммой в 10 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривало, что займ белорусская сторона начнет погашать через полгода после ввода в эксплуатацию БелАЭС, но не позже 1 апреля 2021 года.

Возврат денег был предусмотрен 30 равными долями каждые шесть месяцев. На 50% суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на остальные 50% - по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.

Белорусская АЭС

Строительство Островецкой АЭС по российскому проекту "ВВЭР-1200" завершается. Проект отвечает нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, один из них уже запущен.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. На официальной церемонии его запуска с участием президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция .

Реактор АЭС был выведен на 100-процентную мощность 12 января.

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