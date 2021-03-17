|
Прогноз цен на нефть повысил Bank of America
17.03.2021 12:44 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПрогноз цен на нефть повысил Bank of America. При этом его эксперты не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель. Итак, согласно новому прогнозу, средняя цена нефти барреля Brent в этом году составит $63, WTI - $60. На 2022 год прогнозы для Brent повышены с $55 до $60 за баррель, а для WTI - с $52 до $57 за баррель, сообщается в отчете банка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогноз цен на нефть повысил Bank of America. При этом его эксперты не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель. Итак, согласно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)