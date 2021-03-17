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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз цен на нефть повысил Bank of America Прогноз цен на нефть повысил Bank of America. При этом его эксперты не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель. Итак, согласно...

Прогноз цен на нефть повысил Bank of America. При этом его эксперты не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель. Итак, согласно новому прогнозу, средняя цена нефти барреля Brent в этом году составит $63, WTI - $60. На 2022 год прогнозы для Brent повышены с $55 до $60 за баррель, а для WTI - с $52 до $57 за баррель, сообщается в отчете банка.