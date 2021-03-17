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Прогноз цен на нефть повысил Bank of America

17.03.2021 12:44 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Прогноз цен на нефть повысил Bank of America. При этом его эксперты не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель. Итак, согласно новому прогнозу, средняя цена нефти барреля Brent в этом году составит $63, WTI - $60. На 2022 год прогнозы для Brent повышены с $55 до $60 за баррель, а для WTI - с $52 до $57 за баррель, сообщается в отчете банка.
 
 
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Прогноз цен на нефть повысил Bank of America. При этом его эксперты не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель. Итак, согласно...
 
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