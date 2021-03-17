У силовиков вновь возникли вопросы к бизнесмену Юрию Чижу

Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы задержали сооснователя группы «Трайпл» Юрия Чижа. Информацию об этом TUT.BY сообщили информированные источники.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Вчера в компании, связанные с Чижом, наведались силовики», — сказал один из собеседников.

Какие вопросы возникли к бизнесмену пока не известно.

Пресс-служба КГК не располагает информацией о задержании Чижа. В КГБ получить комментарий также не удалось.

Одного из влиятельных некогда бизнесменов страны, входившего в ближайший круг Александра Лукашенко, громко задерживали в марте 2016 года. Вместе с бизнесменом в СИЗО КГБ угодили еще 5 человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по этому уголовному делу составляла около 12 млн долларов.

Спустя полгода Юрию Чижу изменили меру пресечения и он вышел на свободу. По неофициальной информации, бизнесмену отвели определенный срок на погашение предъявленных претензий.

В настоящее время в Экономическом суде Минска рассматривается дело о банкротстве компании «Трайпл». Пока кредиторы не приняли решения «как о ликвидации, так и о санации» компании, сейчас назначена финансово-экономическая экспертиза. Антикризисный управляющий Марина Иванович не располагает информацией о задержании Юрия Чижа.

Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.

Концерн «Белнефтехим» с 22 февраля приостановил на полгода действие лицензии компании «НефтеХимТрейдинг» (управляет 8 заправками под брендом «Трайпл») на розничную торговлю нефтепродуктами.