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У силовиков вновь возникли вопросы к бизнесмену Юрию Чижу
17.03.2021 13:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правоохранительные органы задержали сооснователя группы «Трайпл» Юрия Чижа. Информацию об этом TUT.BY сообщили информированные источники.
«Вчера в компании, связанные с Чижом, наведались силовики», — сказал один из собеседников.
Какие вопросы возникли к бизнесмену пока не известно.
Пресс-служба КГК не располагает информацией о задержании Чижа. В КГБ получить комментарий также не удалось.
Одного из влиятельных некогда бизнесменов страны, входившего в ближайший круг Александра Лукашенко, громко
Спустя полгода Юрию Чижу
В настоящее время в Экономическом суде Минска
Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.
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Правоохранительные органы задержали сооснователя группы «Трайпл».
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