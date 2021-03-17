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Средняя цена в Минске почти не изменилась. Обзор рынка продажи квартир за февраль 2021 года

17.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Предложение объектов на рынке продолжает расти. В сравнении с январем количество выставленных на продажу объектов в феврале увеличилось сразу на треть, превысив отметку в 11,5 тысяч.

В настоящее время на 1 проданную квартиру приходится 13 выставленных на продажу.

Средняя цена в Минске почти не изменилась. Обзор рынка продажи квартир за февраль 2021 года

Как мы отмечали ранее, в январе более половины сделок заключили с 1-комнатными квартирами. В феврале доля «однушек» в структуре спроса была чуть пониже – 48%, однако это заметно больше, чем обычные 40%. 2-комнатными квартиры в феврале покупали в 30% случаев, 3-комнатные – только в 17% случаев.

С декабря сохраняется также повышенный интерес к квартирам в готовых новостройках: в феврале с такими квартирами заключили порядка 18% всех сделок, хотя в среднем их доля равна 13%.

Чаще обычного покупали квартиры в Октябрьском и Центральном районах, доля Фрунзенского района в общем спросе, напротив, в феврале сократилась на 4 процентных пункта.

Реже, чем обычно покупали квартиры в старых кирпичных и современных панельных домах. А вот спрос на квартиры в современных «каркасниках» вырос.

Цены

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.5% и составила 1280 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1362 $/м2 (+2.3% за месяц) — $ 49 842;

2-комнатные квартиры: 1231 $/м2 (-0.5%) — $ 60 000;

3-комнатные квартиры: 1142 $/м2 (-4.2%) — $ 74 250;

4-комнатные квартиры: 1157 $/м2 (+10.9%) — $ 88 250.

Средняя цена в Минске почти не изменилась. Обзор рынка продажи квартир за февраль 2021 года

Цена предложения за месяц снизилась на 1.7% - 1311 $/м2.  Сильнее других подешевел квадратный метр 1- и 3-комнатных квартир – на 2% и 2.2% соответственно.

Если осенью бюджетные квартиры дешевели быстрее, чем дорогие, то в феврале – наоборот. В сравнении с январем квадратный метр в бюджетном сегменте потерял в цене 1.8%, в дорогом – сразу 2.9%.


Средняя цена в Минске почти не изменилась. Обзор рынка продажи квартир за февраль 2021 года

За месяц цены на квартиры снизились в 41 из 68 микрорайонов города. В феврале различия между частями города выглядели следующим образом:


Средняя цена в Минске почти не изменилась. Обзор рынка продажи квартир за февраль 2021 года

В большинстве ключевых городов региона за февраль цены на квартиры в долларовом эквиваленте практически не изменились. Исключением были Санкт-Петербург (+2.6% по сравнению с январем), и Вильнюс (-2.1%).


Средняя цена в Минске почти не изменилась. Обзор рынка продажи квартир за февраль 2021 года

 
Теги: Минск
 
 
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Спрос на квартиры восстанавливается после сезонной просадки в январе. Количество сделок с квартирами в столице за месяц выросло на 26%, приблизившись к своим...
 
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