Средняя цена в Минске почти не изменилась. Обзор рынка продажи квартир за февраль 2021 года

Как мы отмечали ранее, в январе более половины сделок заключили с 1-комнатными квартирами. В феврале доля «однушек» в структуре спроса была чуть пониже – 48%, однако это заметно больше, чем обычные 40%. 2-комнатными квартиры в феврале покупали в 30% случаев, 3-комнатные – только в 17% случаев.

С декабря сохраняется также повышенный интерес к квартирам в готовых новостройках: в феврале с такими квартирами заключили порядка 18% всех сделок, хотя в среднем их доля равна 13%.

Чаще обычного покупали квартиры в Октябрьском и Центральном районах, доля Фрунзенского района в общем спросе, напротив, в феврале сократилась на 4 процентных пункта.

Реже, чем обычно покупали квартиры в старых кирпичных и современных панельных домах. А вот спрос на квартиры в современных «каркасниках» вырос.

Цены

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.5% и составила 1280 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1362 $/м2 (+2.3% за месяц) — $ 49 842;

2-комнатные квартиры: 1231 $/м2 (-0.5%) — $ 60 000;

3-комнатные квартиры: 1142 $/м2 (-4.2%) — $ 74 250;

4-комнатные квартиры: 1157 $/м2 (+10.9%) — $ 88 250.