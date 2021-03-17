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Средняя цена в Минске почти не изменилась. Обзор рынка продажи квартир за февраль 2021 года
17.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как мы отмечали ранее,
С декабря сохраняется также повышенный интерес к квартирам в готовых новостройках: в феврале с такими квартирами заключили порядка 18% всех сделок, хотя в среднем их доля равна 13%.
Чаще обычного покупали квартиры в Октябрьском и Центральном районах, доля Фрунзенского района в общем спросе, напротив, в феврале сократилась на 4 процентных пункта.
Реже, чем обычно покупали квартиры в старых кирпичных и современных панельных домах. А вот спрос на квартиры в современных «каркасниках» вырос.
Цены
Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.5% и составила 1280 $/м2.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1362 $/м2 (+2.3% за месяц) — $ 49 842;
2-комнатные квартиры: 1231 $/м2 (-0.5%) — $ 60 000;
3-комнатные квартиры: 1142 $/м2 (-4.2%) — $ 74 250;
4-комнатные квартиры: 1157 $/м2 (+10.9%) — $ 88 250.
Цена предложения за месяц снизилась на 1.7% - 1311 $/м2. Сильнее других подешевел квадратный метр 1- и 3-комнатных квартир – на 2% и 2.2% соответственно.
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