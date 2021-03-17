ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Промпроизводство Поднебесной показало самый большой годовой прирост за несколько десятилетий

17.03.2021 14:45 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Китайская экономика разогналась. Промпроизводство Поднебесной показало самый большой годовой прирост за несколько десятилетий. В январе-феврале цифра выросла на 35 процентов. По словам экспертов, существенно приросло производство оборудования в секторе высоких технологий, розничные продажи и объем иностранных инвестиций в китайскую экономику. По прогнозам же аналитиков Bank of America, к 2035 году экономика Китая может увеличиться вдвое и превзойти американскую. Для удвоения ВВП Поднебесной потребуется средний ежегодный рост почти на 5 процентов в течение 15 лет, считают специалисты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайская экономика разогналась. Промпроизводство Поднебесной показало самый большой годовой прирост за несколько десятилетий. В январе-феврале цифра выросла на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
У силовиков вновь возникли вопросы к бизнесмену Юрию Чижу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by