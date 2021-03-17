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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Промпроизводство Поднебесной показало самый большой годовой прирост за несколько десятилетий Китайская экономика разогналась. Промпроизводство Поднебесной показало самый большой годовой прирост за несколько десятилетий. В январе-феврале цифра выросла на...

Китайская экономика разогналась. Промпроизводство Поднебесной показало самый большой годовой прирост за несколько десятилетий. В январе-феврале цифра выросла на 35 процентов. По словам экспертов, существенно приросло производство оборудования в секторе высоких технологий, розничные продажи и объем иностранных инвестиций в китайскую экономику. По прогнозам же аналитиков Bank of America, к 2035 году экономика Китая может увеличиться вдвое и превзойти американскую. Для удвоения ВВП Поднебесной потребуется средний ежегодный рост почти на 5 процентов в течение 15 лет, считают специалисты.