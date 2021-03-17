Доллар немного подорожал, евро упал в цене на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Доллар США подорожал, российский рубль и евро упали в цене по отношению к белорусской валюте на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро стал дешевле на 0,01%, доллар США пошел в рост, прибавив 0,2%, российский рубль упал на 0,01%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 17 марта:

1 евро – 3,09 белорусского рубля

1 доллар США – 2,59 рубля

100 российских рублей – 3,55 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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