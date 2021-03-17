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Изменения в соглашении по поставкам газа из РФ будут технического характера

17.03.2021 16:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Беларусь и Россия подпишут технический протокол к межправсоглашению по газу, сообщает Минэнерго страны.

Корректировка связана с необходимостью правового оформления решений, принятых в декабре, пояснили в ведомстве.  

"Планируемая корректировка соглашения носит технический характер и связана с необходимостью правового оформления решений, принятых 24 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Изменение в соглашении  по поставкам газа необходимо "в соответствии с международной практикой оформления таких договоренностей", отметили в Минэнерго.

Цена природного газа для Беларуси

В конце прошлого года Беларусь и российская корпорация "Газпром" договорились о цене на газ для республики на 2021 год.

Глава холдинга Алексей Миллер и министр энергетики Виктор Каранкевич 24 декабря подписали протокол, в соответствии с которым был определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году. В Минэнерго Беларуси сообщали, что цена, о которой договорились стороны, "практически на уровне 2020 года, но значительно ниже".

По прежнему договору, который истек в конце 2020 года, белорусская сторона закупала газ у России за 127 долларов за тысячу "кубов". Белорусские власти неоднократно заявляли, что цена для республики должна быть ниже.

Ранее Александр Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1" озвучил цену, за которую Беларусь будет покупать российский газ в 2021 году - 128,5 долларов за тысячу кубометров.

"128,5 (долларов – Sputnik). Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", – сказал Лукашенко.

© Sputnik
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Теги: Минск
 
 
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В декабре Беларусь и Россия договорились о цене на газ, стоимость будет "практически на уровне" 2020-го.
 
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