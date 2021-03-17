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Генконсульство Беларуси в Белостоке временно не принимает документы. Причина - дипломатический скандал

17.03.2021 16:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В социальных сетях второй день «гуляют» фотографии объявления на консульстве Беларуси в Белостоке, где сказано, что дипведомство остановило работу по визовым вопросам. Причина — в дипломатическом скандале, в результате которого МИД Польши пять дней назад выслал двух белорусских консулов.


Фото: Reuters

В Польше Беларусь представлена тремя дипведомствами: в Варшаве работает посольство, а в Белостоке и Бяла-Подляске — консульства.


Фото: Телеграм-канал «МотолькоПомоги»

В МИД Беларуси TUT.BY пояснили, что пока работа консульства в Белостоке действительно приостановлена.

— В настоящее время, ввиду возникших обстоятельств, на несколько дней приостановлен прием документов в Генеральном консульстве Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона предпринимает все усилия по скорейшему восстановлению нормальной работоспособности консульского учреждения по защите законных прав и интересов белорусских граждан. Рассчитываем, что в ближайшие дни функционирование будет восстановлено в необходимом объеме, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В МИД добавили, что временно же какие-то срочные текущие вопросы белорусским гражданам, находящимся на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве Беларуси в Белостоке, можно уточнить по телефону: + 48 85 664 99 40.

Посольство в Варшаве и консульство в Бяла-Подляске работают в штатном режиме.

Что произошло

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В МИД заявили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

11 марта в МИД Беларуси снова вызвали временного поверенного в делах Польши. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов.

12 марта МИД Польши выслал двух белорусских консулов — генерального консула Беларуси в Белостоке и консула Беларуси из миссии в Варшаве.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В социальных сетях второй день «гуляют» фотографии объявления на консульстве Беларуси в Белостоке, где сказано, что дипведомство остановило работу по визовым...
 
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