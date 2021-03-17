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Генконсульство Беларуси в Белостоке временно не принимает документы. Причина - дипломатический скандал
17.03.2021 16:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В социальных сетях второй день «гуляют» фотографии объявления на консульстве Беларуси в Белостоке, где сказано, что дипведомство остановило работу по визовым вопросам. Причина — в дипломатическом скандале, в результате которого МИД Польши пять дней назад выслал двух белорусских консулов.
В Польше Беларусь представлена тремя дипведомствами: в Варшаве работает посольство, а в Белостоке и Бяла-Подляске — консульства.
В МИД Беларуси TUT.BY пояснили, что пока работа консульства в Белостоке действительно приостановлена.
— В настоящее время, ввиду возникших обстоятельств, на несколько дней приостановлен прием документов в Генеральном консульстве Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона предпринимает все усилия по скорейшему восстановлению нормальной работоспособности консульского учреждения по защите законных прав и интересов белорусских граждан. Рассчитываем, что в ближайшие дни функционирование будет восстановлено в необходимом объеме, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
В МИД добавили, что временно же какие-то срочные текущие вопросы белорусским гражданам, находящимся на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве Беларуси в Белостоке, можно уточнить по телефону: + 48 85 664 99 40.
Посольство в Варшаве и консульство в Бяла-Подляске работают в штатном режиме.
Что произошло
1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые
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В ответ Польша
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12 марта МИД Польши
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Генконсульство Беларуси в Белостоке временно не принимает документы. Причина - дипломатический скандал
В социальных сетях второй день «гуляют» фотографии объявления на консульстве Беларуси в Белостоке, где сказано, что дипведомство остановило работу по визовым...
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