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Государство лишит малый и средний бизнес преференций
17.03.2021 16:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство финансов Беларуси полагает, что малый и средний бизнес пользуются слишком большим количеством преференций и при этом недостаточно активно пополняют бюджет.
Об этом пишет в своей
Селиверстов предлагает расширить налоговую базу за счет отмены льгот и одновременно совершенствовать порядок уплаты налогов.
«Цель данных мероприятий – создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — пишет министр.
Он также отмечает, что государство ожидает повышения уровня участия МСП в формировании бюджетных доходов.
Напомним, что в Беларуси
В феврале во время ВНС Александр Лукашенко после выступления руководителя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанны Тарасевич
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Министерство финансов Беларуси полагает, что малый и средний бизнес пользуются слишком большим количеством преференций и при этом недостаточно активно пополняют...
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