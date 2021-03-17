Государство лишит малый и средний бизнес преференций

Министерство финансов Беларуси полагает, что малый и средний бизнес пользуются слишком большим количеством преференций и при этом недостаточно активно пополняют бюджет.

Об этом пишет в своей статье в ведомственном издании Минфина «Финансы. Учет. Аудит» министр финансов Юрий Селиверстов. По мнению министра, налоговая система перенасыщена льготами и преференциальными режимами.

Селиверстов предлагает расширить налоговую базу за счет отмены льгот и одновременно совершенствовать порядок уплаты налогов.

«Цель данных мероприятий – создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — пишет министр.

Он также отмечает, что государство ожидает повышения уровня участия МСП в формировании бюджетных доходов.

Напомним, что в Беларуси наблюдается снижение числа вновь открытых бизнесов. В январе число таковых по сравнению с прошлым годом упало почти в пять раз.