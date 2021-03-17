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Белстат: ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8%

17.03.2021 16:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Внутренний валовый продукт Беларуси за январь-февраль вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-февраль 2021 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 23,3 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

В Белстате отметили, что индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,8%.

Ранее белорусские власти заявляли о том, что рассчитывают увеличить ВВП в ближайшие годы. Среднегодовые темпы роста белорусской экономики согласно планам должны составить около 4-4,5%, что отвечает среднемировым значениям роста ВВП.

По словам министра экономики Александра Червяков внутренний валовый продукт к 2025 году должен вырасти на 21,5%.

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Теги: Минск
 
 
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Министр экономики Александра Червяков ранее завял, что внутренний валовый продукт должен вырасти к 2025 году на 21,5%.
 
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