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Представитель Беларуси в ООН заявил, что в стране нет политзаключенных, доказательств о пытках - тоже
17.03.2021 18:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все обвинения в изнасиловании мирных протестующих и насильственных исчезновениях, приписываемые милиции, не подкреплены никакими письменными заявлениями и доказательствами. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич в
«Нет доказательств, что применение силы со стороны органов правопорядка чрезмерное»
Юрий Амбразевич считает, что все обвинения, выдвинутые властям и правительству Беларуси в чрезмерном насилии со стороны милиции, а также в злоупотреблениях со стороны органов правопорядка, не обоснованы. А политических заключенных в стране нет.
— Все обвинения в изнасиловании и насильственных исчезновениях, приписываемые милиции, не подкреплены никакими письменными заявлениями и доказательствами. У этих заявлений была только одна цель: дискредитировать органы правопорядка и правительство, а также разозлить протестующих. В Беларуси нет политических заключенных. При этом было возбуждено порядка 2500 уголовных дел вследствие преступных деяний со стороны демонстрантов, нападения на милицию, вандализма, хулиганства или даже преследования государственных служащих и членов их семей со стороны сторонников оппозиции, — заявил представитель Беларуси в ООН.
Амбразевич также отметил, что со стороны граждан по факту насилия со стороны милиции было подано более 900 жалоб, но уже проверенные не дают оснований для возбуждения уголовных дел.
— Эти жалобы на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов во время столкновений и в центрах содержания под стражей в настоящее время проверяются. Но, по данным Следственного комитета и МВД, уже проверенные жалобы заявителей не дают оснований для того, чтобы признать их обоснованными. Следовательно, нет никаких доказательств, позволяющих квалифицировать применение силы со стороны органов правопорядка как чрезмерное и неправомерное, — еще раз повторил Амбразевич.
Представитель официального Минска в ООН упомянул и акции протеста, проходившие в Беларуси после президентских выборов. По его мнению, на улицы белорусских городов выходило не более 400 тысяч человек, что составляет «небольшое меньшинство».
— Для начала мы должны спросить себя: были ли протестующие действительно правы, оспаривая официальные результаты президентских выборов? Если оценить максимальное количество демонстрантов, заявленное самими конкурентами Александра Лукашенко, это максимум 300−400 тысяч человек. Это в значительной степени соответствует количеству избирателей, которые не голосовали за действующего президента. Люди, вышедшие на улицы, — очень небольшое меньшинство, — заявил представитель Беларуси.
«Выход из кризиса — новая Конституция»
Амбразевич также подчеркнул, что власть уже четко указала возможный выход из кризиса. В частности, предоставив гражданам возможность выразить свое мнение в части внесения изменений в Конституцию и модернизации политической системы.
— На данный момент я не могу предсказать, какие будут изменения, но они могут касаться баланса сил между различными государственными органами и изменения роли политических партий. Все это видится выходом из кризиса, — считает Юрий Амбразевич.
В ответ на вопрос, намерено ли белорусское правительство начать диалог с лидерами оппозиции, такими как Светлана Тихановская или Координационный совет оппозиции, Юрий Амбразевич почему-то упомянул количество подписчиков Тихановской в соцсетях.
— Посмотрите, что собой представляет Светлана Тихановская. Посмотрите в интернете, сколько у нее подписчиков в социальных сетях. Эта цифра никогда не превышала 100 тысяч человек. Этим все сказано, — считает Амбразевич.
К слову, только в телеграм-канале у Светланы Тихановской на 17 марта 99,5 тысячи подписчиков. В инстаграме — 169 тысяч, на YouTube — 28,8 тысячи.
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Представитель Беларуси в ООН заявил, что в стране нет политзаключенных, доказательств о пытках - тоже
Юрий Амбразевич считает, что все обвинения, выдвинутые властям и правительству Беларуси в чрезмерном насилии со стороны милиции, а также в злоупотреблениях со...
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