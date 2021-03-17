Есть соблазн «окончательно решить змагарский вопрос». Чалый объясняет, почему это историческая катастрофа

Источник материала: Tut.by

Беларусь оказалась в состоянии длительного противостояния двух противоборствующих групп, и обе стороны готовы на многое, чтобы доказать свое превосходство и историческую правоту. Реально ли это? В чем опасность «окончательных решений» проблемных вопросов и при чем тут песня для «Евровидения»?

О сиюминутном и вечном говорим с Сергеем Чалым в 411-й передаче «Экономика на пальцах».

Сергей Чалый Независимый аналитик

Ольга Лойко Главный редактор политико-экономического блока новостей

Идейно чуждая отрасль. Чем опасны айтишники и что опасно для них

Во вторник состоялось долгожданное совещание по ИТ-отрасли, где силовиков было едва ли не больше, чем экономистов, а самих айтишников и вовсе не было. Опасения за отрасль были серьезные — с учетом идеологической обработки, выполненной накануне депутатом Сергеем Клишевичем, напомнившим , как «их руками были созданы технические средства для фальсификации выборов, как через отдельные компании распределялись деньги для протеста, как работникам милиции предлагали работу в ИТ в качестве взятки за измену государству и как эти люди взахлеб обсуждали переезд из страны после поражения, демонстрируя брезгливость к победившей „колхозной“ власти».

— Вот так досталось гегемону буржуазно-демократической революции, которым оказалось ИТ. То есть уволиться в знак протеста против насилия означает измену родине. Несложно догадаться, что в его [Клишевича] представлении является служением родине, — парирует Сергей Чалый.

Депутат Клишевич заявил, мол, «мы не можем иметь внутри страны целый анклав, который никак не зависит от национальной экономики, имеет гигантский разрыв в доходах с основным населением и очень невнятное идеологическое наполнение».

— Тезис очень хитро скроен, — отмечает Чалый. — Признается, что существует «анклав», который не интегрирован в национальную экономику. Действительно, главная польза от айтишников — то, что они тут косвенные налоги платят и зарплаты тратят. Еще один принципиальный упрек — «невнятное идеологическое наполнение». Было бы наполнение «внятное» — претензий бы, видимо, не было. Это же не просто «анклав», это гавань, дарованная самим Лукашенко. Теперь выясняется, что все-таки нужен дополнительный контроль.

Еще Клишевич предложил «максимально связать ИТ-сферу государственными заказами, что будут оплачиваться в счет налоговых вычетов, которые имеет эта сфера. Кроме того, нужна реформа налого­обложения, приемлемая для всех сторон. К примеру, ряд американских компаний подчиняется американскому антиофшорному законодательству и платят налог с оборота в бюджет штата, независимо от места фактической деятельности. Как минимум у нас не должно быть ситуации, когда деньги, сэкономленные за счет отмены платежей в белорусский ­ФСЗН (речь идет о нескольких миллионах долларов), поступают в американский бюджет в качестве антиофшорного налога».

Эксперты КЭФ проанализировали тезис о необходимости максимально связать ИТ-сферу государственными заказами: разрыв в доходах связан с производительностью труда, даже при налоговых льготах средний резидент ПВТ платит в 3,5 раза больше подоходного налога. Но история с то ли опальными, то ли сверхважными для экономики айтишниками гораздо глубже, уверен Чалый.

— Я хочу поговорить о расколе и дуальности. ИТ, и ПВТ в частности, оказались на острие двух противоборствующих тенденций. Ребята оттуда действительно олицетворяют движущую силу буржуазно-демократической революции. Это люди, независимые от государства, которые конкурентны на мировом рынке, которым нужно нечто большее, чем отсутствие необходимости есть лебеду. И ИТ-отрасль оказалась в центре двух мощных сил. А судьба таких образований, существующих долгое время за счет того, что уравновешиваются две тенденции, как правило, незавидная, — говорит эксперт.

Когда ситуация относительного равновесия нарушается, как правило, образования распадаются. Это работает даже в геополитике: к примеру, феномен Югославии был в том, что она была на стыке западного и советского мира. Это было довольно искусственное образование, и его существование поддерживалось мирным противостоянием двух систем. Как только холодная война закончилась, напряжение с обеих сторон спало, страна распалась, отмечает Чалый.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Сергей Чалый также обращает внимание на историю с группой «Галасы ЗМеста», которую Беларусь попыталась отправить на «Евровидение».

— Не думал, что группа еще раз всплывет в новостной повестке. Казалось, достаточно того, что она выступила на сцене разгромленного Купаловского театра, в отношении которого власти поддерживают иллюзию продолжения работы. И неважно, что не осталось труппы, школы, традиций, режиссера… Это имитация существования. Правда, раньше в Купаловский было не попасть, причем билеты были по довольно высоким ценам, а сейчас их раздают бесплатно сторонникам власти, — удивляется Чалый.

Однако группу не только выпустили на сцену Купаловского, но и наградили участием в «Евровидении».

— Понятно, что в произведении нет ничего, что имело бы хоть какие-то шансы на конкурсе. Говорить о том, что едем не за победой, а ради участия, не укладывается в обычную логику. Мы всегда, в отличие от многих стран вроде Великобритании, Франции, Германии, крайне серьезно относились к конкурсу и всё пытались найти к нему ключ, вели тщательный отбор.

Чалый цитирует статью Виктора Мартиновича о том, что есть несколько возможных мотивов такого выбора: к примеру, наградить «своих» или наказать оказавшихся идейно чуждыми. Третий же вариант — это логика сожжения мостов.

— Раньше всегда после силовых судорог, после осознания того, что уже натворили, была попытка нормализации отношений — с обществом, с Западом, с инвесторами. Сейчас такой попытки не ожидается.

«Дык складаецца ўражанне, што ў сітуацыі канчаткова спаленых мастоў менавіта гэта робіцца асноўным сэнсам існавання афіцыйнага сектара дзяржаўнай культуры. Каб у „змагароў“ „рвала пукан“», — пишет Мартинович.

— Это комические куплеты с троллингом Запада, европейских ценностей. И очень было интересно смотреть, как их «конструктивные телеграм-каналы» (не путать с деструктивными) это комментировали. Речь шла вовсе не о песне и исполнителях, а о том, что это доставит неприятные ощущения «свядомым». А потом, после исключения песни, риторика поменялась на такую: вот она, хваленая демократия Запада, мы так и знали, что песню не пропустят. Это как высморкаться в приличном обществе, быть изгнанным оттуда — и говорить, какие там все негодяи. Хотя именно на это и был расчет — что выгонят, — уверен Сергей Чалый.

Он подчеркивает: надежды на то, что власть вернется к политике нормализации, нет. Соответственно, власть решает делать что-то такое, что вызовет максимальный дискомфорт другой части общества.

Чем закончится роковое противостояние, или Как устроить историческую катастрофу

Чалый вспомнил книгу Александра Ахиезера «Россия. Критика исторического опыта». Он в качестве главного феномена, объясняющего кульбиты российской истории, разбирает концепт раскола. Понятие это шире того, которое возникло в церковной среде, но одним из важных его признаков было то, что автор называет «внутренняя ценностная непереходимость». Это когда есть две противоборствующие системы ценностей, две культуры внутри общества — и максимальный идеал одной является самым негативным для другой.

— Это не просто спор внутри рамок. Это спор о самих рамках. Это как с кровной местью: все забыли уже, кто первым начал, и теперь твои поступки определяются даже не собственной пользой, а главным образом желанием нанести максимальный урон противоположной стороне.

Как правило, такое противостояние рождает очень специфическую культуру — манихейскую, дуальную по своей природе, считает Чалый. В основе этого мировоззрения — существование двух начал, двух сил: противоположных и чужеродных, не имеющих между собой ничего общего. Света и тьмы. Все негативное объявляется происками врагов, порождением дьявола и т. д.

— Чтобы убедиться в актуальности концепции в Беларуси, достаточно посмотреть авторские передачи наших публицистов на ТВ — про тайные пружины и т. п. Рекомендую для этих целей именно передачи Азаренка — это нечто беспримесное, глубинное и искреннее. Он — квинтэссенция этого мировоззрения. «Прокляни их, Боже, прокляни! Сохрани их, Боже, сохрани!» — манихейство в классическом виде, — говорит аналитик.

В нормальных странах, не подверженных социокультурному расколу, есть противоборствующие стороны, но они спорят не о конечном идеале, а о пути его достижения. Здесь же не просто идеал разный — он у сторон полностью противоположен, уточняет эксперт.

Итак, есть ситуация, когда носитель старой, архаичной культуры не может вместить в свое мировоззрение некие новации. Уход в архаику как защитный механизм и наделение агентов изменений негативными чертами ставит под угрозу хрупкий мир. Проблема сложная, и решений у нее два. Одно, как известно, простое и неправильное. И это решение — убрать оппонента.

— При этом объявляется Год национального единства — в ситуации, когда совершенно очевидно, что оно потеряно. Под это мы выбираем День единства, конференции проводим, планы мероприятий утверждаем, комиссию можно создать, а то и Министерство единства. Но действия противоположны риторике, они направлены на разжигание, все эти заявления про «давайте нам немецкий порядок, а там и „Мерседес“ у нас появится». Будто эти 12 лет [имеет в виду времена «германского рейха» в 1933—1945 годах] в истории Германии были причиной появления «Мерседеса», а не некой аберрацией, которую все немцы пытаются осознать и забыть, — аргументирует Чалый.

Ахиезер пишет о том, что из-за того, что одна сторона начинает воспринимать другую как врага, как причину всех бед, способа работать с расколом оказывается всего два — инверсия и медиация.

Инверсия — это метание из одной крайности в другую, когда одна сторона побеждает другую. Инверсий в истории России Ахиезер к началу 90-х насчитал 13, из них четыре — фактические катастрофы. Это когда одна из сторон идет на «окончательное решение» раскольного вопроса.

— В таком противостоянии есть соблазн убрать вообще этих мешающих, противостоящих людей. Они — враги, они — носители всего сатанинского. Это попытка уничтожения противоположной стороны. Но фокус в том, что это не раскол между — это раскол внутри. Это как с гражданской войной: она проходит не только внутри страны, внутри семьи, но и внутри каждой души. Это самоубийственная вещь. Попытка не развязать узел, а разрубить ведет к катастрофе, — подчеркивает Сергей Чалый.

Он обращает внимание на то, что пропаганда огрызается на другую сторону, при этом настаивая, что именно они — большинство. Вот только под все эти разговоры о большинстве действия идут такие, будто это прижатое к стенке меньшинство, отстреливающееся и отплевывающееся.

В противостоянии есть соблазн убрать вообще этих мешающих, противостоящих людей. Они — враги, они — носители всего сатанинского

Чалый предполагает, что Лукашенко не случайно стал заводить напряженные разговоры о едином отечестве с Россией.

— Мол, это же и наши отчасти вакцины, и где-то наша нефть, наши общие, славянские динозавры гнили… Многие этот переход от многовекторности к маловекторности объясняли тем, что западное крыло оказалось отрезано. Однако вернемся к манихейскому представлению. Человек в своих глазах хочет быть хорошим, воином света — и поэтому Лукашенко говорит силовикам про «передовой отряд армии добра и созидания». Но человек — существо социальное, ему важно быть в социуме, а ощущение одиночества и меньшинства во многом приводит к гиперкомпенсации. Вот и хочется Александру Лукашенко почувствовать реальную опору, сказать: ну, кто теперь против нас с Владимиром Владимировичем?

А нормально победить можно?

Сергей Чалый обращает внимание на то, как меняется риторика провластной стороны.

Человек с голосом, похожим на Караева, сперва говорит про Тихановского: «Этот быдлоган страну хотел раскачать: на покосившихся заборах, стройках каких-то предрайисполкомов и -сельсоветов, как они себе там пять рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: „Мы с мусорами разберемся!“. А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: „Мусора“ там, „Мы раскачаем эту власть“, видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули».

— То есть враг — этот «баламут». Но, судя по последним речам, теперь врагом становится весь народ.

«Я вот, чем больше думаю обо всем этом… [далее неразборчиво] туповатый и недалекий в большинстве своем, вот правильно говорят — „жирные обыватели“. Они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и даже спокойнее. Дальше пяти метров вокруг себя они не видят. У них потребности ограничены: их личное благосостояние. Потом они начинают размышлять, от скуки, какой могла бы быть страна. Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы им преподносятся журналистами и политологами, телеграм-каналами. Сами они ни анализировать, ни думать не всегда умеют. Не государевы они люди!» — говорит человек с голосом похожим на голос Караева.



Фото: TUT.BY

— Тут очевидно противоречие. Либо это народ, у которого потребность — только личное благосостояние, либо все-таки они озабочены судьбой страны. Об этом не начинают думать «от скуки» — это мыслительная деятельность более высокого порядка. То есть раньше была борьба против каких-то «агентов изменения», сейчас власть фактически признается, что идея овладела массами. И враг уже повсюду, и враг — твой народ, — отмечает Сергей Чалый. — Уже очевидно: чем больше будут искать «врагов», тем больше будут их находить. Потому что на противоположной стороне уже не один Тихановский, и население уже совсем другое.

Оценивая масштабы противостояния и то, как разделилось население, Чалый цитирует социологов Рыгора Астапеню и Андрея Вардомацкого.

Первый говорит, что у Лукашенко около 20 процентов — «нерастворимый остаток». Более 50 процентов — «свядомые» и «змагары», и порядка 25% — люди нейтральные и не определившиеся.

— При этом он почему-то считает эти 25% как противостоящие пятидесяти. Тут важный феномен: произошла инверсия по Ахиезеру. Ситуация сейчас обратная той, что была несколько лет назад. Тогда сторонников Лукашенко было более 50%, 20% — оппозиционное гетто, а остальные — неопределившиеся. Важно то, куда эти люди примыкают на плебисцитах — а это «болото» обычно присоединяется к предполагаемому большинству. Но большинство уже на другой стороне. Их уже нельзя приплюсовывать к сторонникам Лукашенко, которые не выиграют уже никакой плебисцит, — уверен Чалый.

Вардомацкий говорит, что есть разные шкалы оценки ситуаций. Вот есть сторонники перемен, они сравнивают то, что есть сейчас, с тем, насколько было бы лучше, если бы Беларусь пошла другим путем.

— И это не «от скуки», как думают власти. Это «от досуга», когда не нужно работать от зари до зари, чтобы обеспечивать минимальные физиологические и бытовые потребности, — уверен Чалый.

Есть вторая группа, они сравнивают Беларусь с 90-ми. Ее позицию хорошо озвучивала Наталья Кочанова, недоумевающая, чего людям не хватает: бомбы же не рвутся и лебеду не едим — вроде бы и хорошо.

— Потребность одной стороны — участие в принятии решений относительно собственной судьбы. Второй — желание сбросить эту ответственность, — говорит аналитик. — И однажды оказавшись в ситуации раскола, его можно воспроизводить много раз. А попытки этот раскол преодолеть уничтожением соперников приводят к тому, что раскол не устраняется, а начинает транслировать себя в истории, и общество начинает примиряться с этим расколом. Появляется идеология, которую Ахиезер называет псевдосинкретизмом: это попытка соединить несоединяемое, придумать что-то, что вроде объединяет в себе и одни, и другие ценности.

Попытки раскол преодолеть уничтожением соперников приводят к тому, что раскол не устраняется, а начинает транслировать себя в истории

К примеру, в истории России это сумел сделать Ленин, считает Чалый. Он был великолепным коммуникатором и сумел убедить всех, что он и партия большевиков исполняют чаяния всех.

— Но это псевдосинкретизм — и рано или поздно он разваливается. В какой-то момент и Лукашенко был таким ответом на раскол 90-х между прогрессивной и условно консервативной частями общества. Его стихийный буддизм, возможно, и есть такой синкретизм: он и патерналистская фигура, и постоянно говорит о модернизации, он пытался замазать противоречия. Сейчас происходит обнажение приема, он возвращается в состояние того первичного бульона, из которого вышел, как Афродита из пены морской: вышел из насилия, из вынесенного из ЦИКа Гончара, из социального государства, которое было побочным продуктом работы по укреплению вертикали.

И когда становится очевидным противоречие между группами населения, начинается поиск врага. Того, с которым надо воевать прямо внутри страны. А это — собственное население. Но уже произошла инверсия, произошел ценностный переворот. И что делать? Появляется соблазн «окончательно решить змагарский вопрос».

— Ахиезер уверен, что такие попытки ни к чему не приводят, они самоубийственны. Это историческая катастрофа. Мы многократно говорили о том, как важно не уподобляться сопернику. Я прекрасно понимаю людей и состояние, в котором они оказались. Увеличилась агрессия, вожди не те, звали не туда или не звали вовсе… Это просто давление авторитарной, а во многом тоталитарной системы. Разлитое насилие никуда не девается. Оно проявляется и на бытовом уровне. Мы живем в скороварке под огромным давлением. И это неизбежно находит свое проявление. Эта фрустрация должна куда-то деваться, — говорит Чалый.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Одна сторона никогда не сможет победить другую, какой бы мощной, влиятельной или прогрессивной она ни была, уверен он. Все, как в Великой французской революции, начнется ценностями просвещения и прогресса, а закончится почему-то гильотиной.

— Единственный способ, с помощью которого весь цивилизованный мир научился жить в мире: договориться о приличиях. Не надо действовать так, чтобы посмотреть, как у других будут «пуканы рваться». Не надо сморкаться в скатерть, если есть салфетка. Псевдосинкретизм соединяет группы искусственно, а надо действовать исходя из того, что и там, и там — наши. И интересы людей с противоположной стороны тоже надо учитывать. Не такое уж непримиримое противоречие: они боятся возврата к 90-м, но решить сами свою судьбу не хотят и готовы это делегировать. Делегировать тем, кто скажет: мы знаем, как действовать, мы понимаем, чего вы хотите, и сделаем хорошо для всех. Речь не о 90-х, а о прекрасной Беларуси будущего. И я сейчас не об искусственном соединении архаики с модернизацией, а о нормальной медиации. Когда-то был запрос на патернализм, сейчас — на матернализм , на эмпатию даже к тому, кто не разделяет твои ценности. Это забота. Матернализм — эпоха будущего, — резюмирует Чалый.

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