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ВВП Беларуси в феврале замедлил рост

17.03.2021 18:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ВВП Беларуси в феврале этого года замедлил свой рост по сравнению с предыдущим месяцем.

По официальным данным Национального статистического комитета, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта Беларуси за январь – февраль 2021 года. 

«Объем ВВП в текущих ценах составил 23,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января – февраля 2020 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,8%», - говорится в сообщении Белстат.

Отметим, что в январе темпы роста ВВП составляли 1,3%, а по прогнозам властей по итогам года должен составить 1,8%. Такие показатели были утверждены в указе №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год».

 

 
 
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ВВП Беларуси в феврале этого года замедлил свой рост по сравнению с предыдущим месяцем.
 
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