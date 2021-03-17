ВВП Беларуси в феврале замедлил рост

ВВП Беларуси в феврале этого года замедлил свой рост по сравнению с предыдущим месяцем.

По официальным данным Национального статистического комитета, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта Беларуси за январь – февраль 2021 года.

«Объем ВВП в текущих ценах составил 23,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января – февраля 2020 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,8%», - говорится в сообщении Белстат.