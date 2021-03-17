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ВВП Беларуси в феврале замедлил рост
17.03.2021 18:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ВВП Беларуси в феврале этого года замедлил свой рост по сравнению с предыдущим месяцем.
По официальным данным Национального статистического комитета, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта Беларуси за январь – февраль 2021 года.
«Объем ВВП в текущих ценах составил 23,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января – февраля 2020 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,8%», - говорится в сообщении Белстат.
Отметим, что в январе темпы роста ВВП составляли 1,3%, а по прогнозам властей по итогам года должен составить 1,8%. Такие показатели
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ВВП Беларуси в феврале этого года замедлил свой рост по сравнению с предыдущим месяцем.
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