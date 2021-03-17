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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Volkswagen озвучил план по захвату мирового рынка электромобилей Volkswagen намерен стать ведущим игроком на мировом рынке электромобилей до 2025 года. В 2020 продажи концерна выросли более чем в три раза, а на этот год, Volkswagen запланировал...

Volkswagen намерен стать ведущим игроком на мировом рынке электромобилей до 2025 года. В 2020 продажи концерна выросли более чем в три раза, а на этот год, Volkswagen запланировал поставить на рынок более миллиона электромобилей, выделив на создание электрокакаров и гибридов порядка 46 млрд евро. В планах Volkswagen на десять лет стоит выпуск около 70 моделей "зеленых" авто, 20 из которых уже находятся на стадии производства.