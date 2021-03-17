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Volkswagen озвучил план по захвату мирового рынка электромобилей
17.03.2021 18:49 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTVolkswagen намерен стать ведущим игроком на мировом рынке электромобилей до 2025 года. В 2020 продажи концерна выросли более чем в три раза, а на этот год, Volkswagen запланировал поставить на рынок более миллиона электромобилей, выделив на создание электрокакаров и гибридов порядка 46 млрд евро. В планах Volkswagen на десять лет стоит выпуск около 70 моделей "зеленых" авто, 20 из которых уже находятся на стадии производства.
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Volkswagen намерен стать ведущим игроком на мировом рынке электромобилей до 2025 года. В 2020 продажи концерна выросли более чем в три раза, а на этот год, Volkswagen запланировал...
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