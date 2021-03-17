ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Volkswagen озвучил план по захвату мирового рынка электромобилей

17.03.2021 18:49 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Volkswagen намерен стать ведущим игроком на мировом рынке электромобилей до 2025 года. В 2020 продажи концерна выросли более чем в три раза, а на этот год, Volkswagen запланировал поставить на рынок более миллиона электромобилей, выделив на создание электрокакаров и гибридов порядка 46 млрд евро. В планах Volkswagen на десять лет стоит выпуск около 70 моделей "зеленых" авто, 20 из которых уже находятся на стадии производства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Volkswagen намерен стать ведущим игроком на мировом рынке электромобилей до 2025 года. В 2020 продажи концерна выросли более чем в три раза, а на этот год, Volkswagen запланировал...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар немного подорожал, евро упал в цене на торгах в среду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by