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МТЗ хочет расширить сотрудничество с КАМАЗом

17.03.2021 19:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Минский тракторный завод (МТЗ) намерен расширить сотрудничество с российским КАМАЗом, заявил гендиректор МТЗ Виталий Вовк. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Белорусская делегация во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком встретилась с руководством российского предприятия.

"Мы планируем в Елабуге собирать тракторы с двигателями, произведенными совместным предприятием "Камминз-Кама", - сказал Вовк.

По словам Вовка, в ближайшие три-четыре года "готовимся выйти на объем производства в 5 тысяч единиц и более". "Также мы хотели бы рассмотреть варианты сотрудничества с вашим СП про производству тракторной CVT-коробки под этот же проект", - добавил Вовк.

МТЗ, отметил Вовк, заинтересован в сотрудничестве с новым литейным заводом, который КАМАЗ строит в Казахстане. "Мы также строим в Казахстане завод по тракторной тематике – будем производить там передний мост. Хотелось бы получать от вас отливки. В ближайшее время передадим необходимые материалы, габариты и объемы. Надеемся найти компромиссное решение", - сказал гендиректор.

По словам Вовка, у предприятий много тем для сотрудничества. Правда пандемия, подчеркнул гендиректор МТЗ, тормозит некоторые процессы, "но с другой заставляет быстрее думать и принимать решения".

"Камминз-Кама" – это совместное предприятие, созданное корпорациями ПАО "КАМАЗ" и Cummins Inc. В Набережных Челнах, по производству дизельных двигателей, предназначенных для мало- и среднетоннажной автомобильной техники, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и промышленной техники.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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На минском предприятии хотят собирать тракторы с двигателями от "Камминз-Кама" - через четыре года до пяти тысяч единиц.
 
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