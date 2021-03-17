Тихановская с американскими конгрессменами обсудили происходящее в Беларуси и какая помощь нужна стране

Источник материала: Tut.by

В Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США обсуждали белорусское демократическое движение и роль в нем женщин. На вопросы конгрессменов отвечала Светлана Тихановская.



Фото: Reuters

Встреча членов подкомитета по делам Европы, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие представители обеих главенствующих в американской политике партий — демократической и республиканской. Заседание прошло под руководством председателя подкомитета Уильяма Китинга.

На встрече конгрессмены общались со Светланой Тихановской. Парламентарии интересовались нынешней ситуацией в нашей стране, действиями властей и ответом на них со стороны оппозиционных сил, а также той помощью, которую США могут оказать, чтобы поддержать движение белорусов к демократии. И тема, и состав участников встречи (половину составляли женщины), определила интерес к гендерной проблематике в рамках кризиса в Беларуси.

Тихановская в своем заявлении призвала к расширению ограничительных мер, направленных против государственных предприятий и организаций, а также индивидуальных санкций, в том числе против белорусских бизнесменов, имеющих тесные отношения с руководством нашей страны. Также Тихановская говорила о необходимости дипломатического давления на белорусский режим и возможном посредничестве США через ОБСЕ в развитии общественного диалога. Тихановская призвала США разработать своеобразный «план Маршалла» для Беларуси — программу экономической помощи, которая помогла бы успешно преобразовать страну.

Взявший слово конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик попросил внести в протокол заседания письмо от представителей обеих партий и палат Конгресса, в котором запрашивается выделение 30 миллионов долларов в 2022 году для поддержки гражданского общества и демократического движения в Беларуси.

Позже Светлана Тихановская отметила, что, учитывая непрекращающиеся протесты и реакцию на них властей, неотложная помощь нужна прямо сейчас. Она также обозначила сферы, в которых следует расширить экономические санкции против белорусских властей: предприятия нефтегазового и калийного секторов.

Отвечая на вопрос конгрессвумен Сьюзан Уайлд о работе американского дипломатического корпуса в Беларуси, Тихановская рассказала о своей недавней встрече с послом США в нашей стране Джули Фишер и дала ей наилучшую характеристику, заявив, что дипломат сможет заниматься мониторингом ситуации в белорусских тюрьмах и судах. Также она отметила, что Фишер пока не вручила верительные грамоты Александру Лукашенко, что, по мнению Тихановской, является выражением позиции США в вопросах легитимности государственной власти в нашей стране.

В ответ на вопрос демократа Брэда Шнайдера о том, какие конкретно шаги могут предпринять США сейчас для поддержки белорусского демократического движения, Тихановская, в числе прочего, привела в пример действия стран-соседей Беларуси, которые возбуждают уголовные дела в отношении белорусских силовиков на основании международной юрисдикции.

Также участники встречи обсудили роль России в кризисе в Беларуси, давление на правозащитников и журналистов, формы, которые приобрело протестное движение, работу Координационного совета и репрессии против его членов, а также предполагаемую весеннюю протестную активность, в том числе в свете приближающегося Дня Воли.