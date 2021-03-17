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Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость
18.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ведущий изготовитель средств механизации строительного производства в Беларуси ОАО «Строймаш», который занимался изготовлением модульных зданий, ушел в банкротство и выставил на аукцион здание административного корпуса в Минске. За трехэтажный офис просят почти $1 млн.
Оборудование производства
Многие
Объект расположен по адресу: г. Минск, ул. Рыбалко, 26. Площадь здания - 1734 квадратных метров, расположено на земельном участке в 0.2199 Га. В качестве обременений и ограничений указаны ипотека и аренда.
Дата проведения торгов: 19.04.2021. За трехэтажное здание просят начальную цену в 2.482.764 рублей ($957.117 по курсу Нацбанка)
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Ведущий изготовитель средств механизации строительного производства в Беларуси ОАО «Строймаш», который занимался изготовлением модульных зданий, ушел в...
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