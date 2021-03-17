Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость

История завода началась в 1953 году. Тогда было создано предприятие «Минский механический завод». В 1999 году завод был преобразован в открытое акционерное общество.

Оборудование производства ОАО «Строймаш» использовалось при возведении Минского железнодорожного вокзала, Национальной библиотеки Беларуси, Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Дворца Независимости, Белорусского государственного цирка, Храма Всех Святых, Футбольного манежа, многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», стадиона «Динамо», Белорусской атомной электростанции.

Многие видели бытовки и гаражи, которые изготавливались на этом заводе.