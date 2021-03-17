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Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость

18.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ведущий изготовитель средств механизации строительного производства в Беларуси ОАО «Строймаш», который занимался изготовлением модульных зданий, ушел в банкротство и выставил на аукцион здание административного корпуса в Минске. За трехэтажный офис просят почти $1 млн.

Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость

История завода началась в 1953 году. Тогда было создано предприятие «Минский механический завод». В 1999 году завод был преобразован в открытое акционерное общество.

Оборудование производства ОАО «Строймаш» использовалось при возведении Минского железнодорожного вокзала, Национальной библиотеки Беларуси, Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Дворца Независимости, Белорусского государственного цирка, Храма Всех Святых, Футбольного манежа, многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», стадиона «Динамо», Белорусской атомной электростанции.

Многие видели бытовки и гаражи, которые изготавливались на этом заводе.

Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость
Фото: ОАО "Строймаш"

В 2019 году ОАО «Строймаш» заявляет о финансовой несостоятельности. Сейчас предприятие находится в процедуре "Санация".

Сейчас на сайте Центра промышленной оценки появился лот, где на аукцион выставлено Здание административного корпуса ОАО "Строймаш".

Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость
Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость
Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость

Объект расположен по адресу: г. Минск, ул. Рыбалко, 26. Площадь здания - 1734 квадратных метров, расположено на земельном участке в 0.2199 Га. В качестве обременений и ограничений указаны ипотека и аренда.

Дата проведения торгов: 19.04.2021. За трехэтажное здание просят начальную цену в 2.482.764 рублей ($957.117 по курсу Нацбанка)

Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость
Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость
Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость
Крупный изготовитель модульных зданий ушел в банкротство и распродает свою недвижимость

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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