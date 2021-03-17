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Жителям Техаса разрешат не платить по счетам за свет $29 млн

18.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар - Sputnik. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что местным жителям простят задолженность по счетам за электроэнергию, начисленным техасцам после аномальных февральских холодов.

Около 24 тысяч человек остались должны государству сумму в 29 миллионов долларов, несмотря на то, что в период снежных бурь и морозов в штате постоянно были перебои с электричеством и водой.

Мера коснется пользователей, которые "не смогли оплатить свои счета за электроэнергию из-за высоких цен во время шторма", отмечается на сайте генпрокурора Техаса.

Кроме того, Пакстон сообщил об отставке третьего председателя комиссии по коммунальному обслуживанию Техаса Артура Д'Андэрэа. Ранее были уволены еще два председателя.

Больше всего удивили счета за электричество американцев, которые платят по "плавающим" тарифам. Из-за отсутствия фиксированной ставки цены в период холодов непомерно взлетели, и техасцы начали получать счета за электричество на тысячи долларов. Техасские власти отреагировали на проблему тем, что временно запретили отключать электроснабжение должникам, а также заморозили рассылку счетов за электроэнергию.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США в феврале, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек, было объявлено стихийное бедствие. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за аномальной снежной бури, накрывшей США в феврале, больше всего пострадал Техас, в штате постоянно были перебои с электричеством и водой.
 
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