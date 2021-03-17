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Совмин установил размеры выручки для получения господдержки

18.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Правительство установило размеры выручки от ведения бизнеса, без учета налога на добавленную стоимость за 2020 год для выделения господдержки, соответствующее постановлением в Совмине было подписано в среду.

"Ипэшникам" в 2021 году могут выделить господдержку, если их выручка в 2020-м не превышала 416 тысяч рублей. Микроорганизации могут надеяться на финансовую поддержку государства, если их прибыль в прошлом году была не более 3 миллионов 47 тысяч рублей. Малые организации могут получить финпомощь при условии, что они не заработали более 11 миллионов 495 тысяч рублей за прошлый год.

За господдержкой смогут обратиться и представители среднего предпринимательства в Оршанском районе, план развития которого определен до 2023 года. Бизнесмены района смогут рассчитывать на поддержку, если в 2020-м они выручили не более 22 миллионов 282 тысяч рублей (в прошлом году размер прибыли для получения денег от государства составлял 21 миллион 120 тысяч рублей).

Предельные значения выручки субъектов малого бизнеса для получения ими господдержки устанавливаются ежегодно.

 
Теги: Минск
 
 
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На финпомощь от государства могут рассчитывать представители малого бизнеса в зависимости от размера прошлогодней выручки.
 
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