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Как продать приватизированную квартиру, если деньги на это давала вся семья? Разбираемся с экспертами в сложных вопросах
18.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда можно получить субсидию на строительство квартиры? Сохранится ли очередь на жилье при переезде в другой город? Как продать приватизированную квартиру, если в ней участвовали все члены семьи? Можно ли выселить семью с больным ребенком из социальной квартиры? На эти и другие вопросы отвечают эксперты в нашей традиционной рубрике «
Когда можно получить субсидию на строительство квартиры
Вопрос. Наш читатель Дмитрий Реманов интересуется, может ли он рассчитывать на субсидию при строительстве квартиры? Семья состоит из 4-х человек. Он вступил в ЖСПК на строительство дома с господдержкой. Состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 10 лет. Дмитрию – 31 год, жене - 30 лет, и она сейчас находится в декретном отпуске. Ежемесячный доход семьи составляет 1700 рублей.
Отвечает
- Если подошла очередь и вас направили на строительство квартиры в доме, которое осуществляется с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий, определенных Указом от 4 июля 2017 года № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», то да, исходя из описанной ситуации, вы можете претендовать на субсидию.
Если же речь идет просто о строительстве квартиры как для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с ограниченной прибылью застройщика, то в данной ситуации на субсидию вы рассчитывать не сможете.
За более детальной информацией по данному вопросу можете обратиться в местный исполнительный комитет.
Можно ли сохранить очередь на получение льготного кредита при переезде в другой город
Вопрос. Молодая семья с несовершеннолетним ребенком проживает в общежитии в Минске. Муж работает в МЧС и с 2015 года состоит в очереди по месту работы на получение льготного кредита при строительстве квартиры. Семья планирует переехать в Гомель и купить там жилье. Ее интересует, сохранит ли она право на получение льготного кредита? Есть ли шанс у семьи встать в очередь на получение земельного участка в Гомеле?
Отвечает
- Чтобы претендовать на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гомеле, регистрация должна быть постоянной, а не временной, то есть по месту жительства.
Регистрация в общежитии на скорость получения государственной поддержки не влияет.
Что касается земельного участка, то раньше действовали четыре очереди на получение земли, которые формировались исходя из того, нуждается человек в улучшении жилищных условий или нет, стоит ли на очереди в данном регионе или нет, и т.д. На данный момент существует единая очередь на получение земельных участков, которая формируется в каждом конкретном сельсовете.
Соответственно, вы можете выбирать участок по всей стране. Для этого достаточно высказать свое пожелание в том сельсовете, на территории которого вы хотели бы получить земельный участок под строительство и обслуживание одноквартирного, блокированного жилого дома путем оформления и подачи соответствующего заявления (может быть выбран один или несколько населенных пунктов в пределах Беларуси).
Изучить перечень свободных (незанятых) земельных участков предоставляемых для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома можно на сайтах местных исполнительных комитетов. За более подробной информацией также можно обратиться в соответствующий местный исполнительный комитет, где вы хотите получить земельный участок. При этом при получении участка построить квартиру с использованием льготного кредита вы не сможете.
Принимая во внимание, что основной государственной поддержкой на данный момент является субсидируемый кредит, то приобрести жилое помещение на вторичном рынке с использованием государственной поддержки вы не сможете.
Иных льгот, кроме субсидируемого кредита, когда подойдет очередь, у вас не просматривается.
На сколько льготных «квадратов» может рассчитывать дольщик-очередник при строительстве квартиры?
Вопрос. Семья в составе 4-х человек состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. В собственности есть квартира площадью 35 кв.м. На какое количество метров мы можем рассчитывать по льготной цене?
Отвечает
- На сегодняшний день долевое строительство осуществляется в основном в соответствии с Указом от 6 июня 2013 г. № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» или первоначальной редакции Указа от 10 декабря 2018 г. № 473 «О долевом строительстве».
В соответствии с данными указами (подпункт 1.15 пункта 1 указа №473 (первоначальной редакции), пункт 22 указа № 263), при строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах с использованием государственной поддержки и (или) с ограниченной прибылью застройщика последний вправе предусматривать при формировании стоимости строительства одного квадратного метра общей площади объекта долевого строительства в пределах нормативной площади, которая устанавливается в размере 20 кв.м (в Минске - 15 кв. м, а для многодетных семей - 20 кв. м) на одного члена семьи дольщика, состоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры - 30 кв.м), ограниченную прибыль, размер которой не должен превышать пяти процентов от определяемой в текущих ценах сметной стоимости объекта долевого строительства. При определении общей нормативной площади, приходящейся на семью дольщика, не учитывается общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности дольщика и членов его семьи, улучшающих совместно жилищные условия.
Таким образом, в соответствии с законодательством находящаяся у вас в собственности квартира учитываться не должна.
Можно ли выселить семью из социальной квартиры
Вопрос. Семья построила квартиру в новом доме на одном из верхних этажей. Через какое-то время выяснилось, что квартира надо мной - социальная, туда поселили семью с ребенком, страдающим аутизмом. В квартире стало невозможно находиться, ребенок сверху постоянно орет, стучит и т.д. Разговоры с родителями ни к чему не приводят. Ребенок болен, не может себя контролировать и обслуживать. Почему должна страдать моя семья? Можно ли выселить семью из социальной квартиры?
Отвечает
- Шум относится к нарушению условий проживания граждан. В соответствии с абзацем вторым части первой пункта 4 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» допустимым считается такой уровень шума, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.
В соответствии с приложением 2 вышеуказанных Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов максимальные допустимые уровни звука в жилых комнатах квартир составляют с 7.00 до 23.00 - 55 дБА и с 23.00 до 7.00 - 45 дБА.
Если вы считаете, что данные нормы нарушаются, то можете на договорной основе обратиться в соответствующие организации за проведением исследования уровня шума. Если данные исследования покажут отклонения от нормативов, обратитесь с полученными результатами в ваш местный исполнительный и распорядительный орган на предмет невозможности проживания с данной семьей в одном жилом доме и рассмотрения вопроса о ее переселении в другое жилое помещение социального пользования.
Что же касается выселения из-за шума, то это самая крайняя мера, а если принять во внимание наличие ребенка с аутизмом, то задача в принципе становится практически невыполнимой. Поэтому все же необходимо пытаться решать данный вопрос с местным исполнительным и распорядительным органом, который предоставил данной семье жилое помещение социального пользования и ставить вопрос о переселении данной семьи. В случае отрицательного ответа, возможно, рассмотреть вопрос по улучшению шумоизоляции в квартире.
Как оформить предварительный договор купли-продажи
Вопрос. Хочу купить дом за семейный капитал. Какие нужны документы для оформления предварительного договора купли-продажи?
Отвечает
- Предварительный договор может быть заключен в простой письменной форме, который определяет условия заключения основного договора и может включать, например, условия внесения залога, адрес, количество комнат с указанием общей и жилой площади, цену объекта недвижимости, срок заключения основной сделки, сроки освобождения, а также перерегистрации лиц, которые на момент продажи зарегистрированы в объекте недвижимости.
Как продать приватизированную квартиры, если в ней участвовали все члены семьи
Вопрос. В приватизации квартиры участвовали мать и две ее дочери (я и сестра). Сестра проживает в США (я - в Беларуси), и претензий на квартиру не имеет. Мама решила ее продать. Подскажите последовательность этого процесса. Какие действия и документы нужны от нас? Будут ли эти документы действительны, если оформятся в США и будут высланы почтой? Нужно ли личное присутствие сестры при оформлении и осуществлении сделки?
Отвечает
- Если в приватизации участвовала сестра, которая проживает в США, ей необходимо дать согласие на отчуждение квартиры. В США можно дать такое согласие в посольстве или у нотариуса. Если согласие будет на английском языке, его необходимо перевести и заверить у нотариуса перевод.
Согласие должно соответствовать законодательству Беларуси. Обратитесь в агентство недвижимости, специалисты помогут вам решить этот вопрос.
Можно ли внуку сохранить регистрацию в доме после смерти собственника?
Вопрос. Проживаю с бабушкой, она является собственником дома. Сейчас стала чувствовать себя плохо, завещание не успела написать. У нее есть сын – мой дядя, который не проживает с нами. Выпишут ли меня из дома, когда он вступит в наследство? Я прописан в нем с детства.
Отвечает Андрей
- Вы зарегистрированы на текущий момент, скорее всего, как член семьи. Поэтому снять вас с регистрационного учета без вашего согласия будет затруднительно даже по решению суда. Если после вступления в наследство дядя в судебном порядке не признает вас членом своей семьи, то это слегка упростит процесс выписки в судебном порядке.
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Как продать приватизированную квартиру, если деньги на это давала вся семья? Разбираемся с экспертами в сложных вопросах
Когда можно получить субсидию на строительство квартиры? Сохранится ли очередь на жилье при переезде в другой город? Как продать приватизированную квартиру, если...
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