Как продать приватизированную квартиру, если деньги на это давала вся семья? Разбираемся с экспертами в сложных вопросах

Когда можно получить субсидию на строительство квартиры

Вопрос. Наш читатель Дмитрий Реманов интересуется, может ли он рассчитывать на субсидию при строительстве квартиры? Семья состоит из 4-х человек. Он вступил в ЖСПК на строительство дома с господдержкой. Состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 10 лет. Дмитрию – 31 год, жене - 30 лет, и она сейчас находится в декретном отпуске. Ежемесячный доход семьи составляет 1700 рублей.

Отвечает Дмитрий Хмыль :

- Если подошла очередь и вас направили на строительство квартиры в доме, которое осуществляется с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий, определенных Указом от 4 июля 2017 года № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», то да, исходя из описанной ситуации, вы можете претендовать на субсидию.

Если же речь идет просто о строительстве квартиры как для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с ограниченной прибылью застройщика, то в данной ситуации на субсидию вы рассчитывать не сможете.

За более детальной информацией по данному вопросу можете обратиться в местный исполнительный комитет.

Можно ли сохранить очередь на получение льготного кредита при переезде в другой город

Вопрос. Молодая семья с несовершеннолетним ребенком проживает в общежитии в Минске. Муж работает в МЧС и с 2015 года состоит в очереди по месту работы на получение льготного кредита при строительстве квартиры. Семья планирует переехать в Гомель и купить там жилье. Ее интересует, сохранит ли она право на получение льготного кредита? Есть ли шанс у семьи встать в очередь на получение земельного участка в Гомеле?

Отвечает Дмитрий Хмыль :

- Чтобы претендовать на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гомеле, регистрация должна быть постоянной, а не временной, то есть по месту жительства.

Регистрация в общежитии на скорость получения государственной поддержки не влияет.

Что касается земельного участка, то раньше действовали четыре очереди на получение земли, которые формировались исходя из того, нуждается человек в улучшении жилищных условий или нет, стоит ли на очереди в данном регионе или нет, и т.д. На данный момент существует единая очередь на получение земельных участков, которая формируется в каждом конкретном сельсовете.

Соответственно, вы можете выбирать участок по всей стране. Для этого достаточно высказать свое пожелание в том сельсовете, на территории которого вы хотели бы получить земельный участок под строительство и обслуживание одноквартирного, блокированного жилого дома путем оформления и подачи соответствующего заявления (может быть выбран один или несколько населенных пунктов в пределах Беларуси).

Изучить перечень свободных (незанятых) земельных участков предоставляемых для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома можно на сайтах местных исполнительных комитетов. За более подробной информацией также можно обратиться в соответствующий местный исполнительный комитет, где вы хотите получить земельный участок. При этом при получении участка построить квартиру с использованием льготного кредита вы не сможете.

Принимая во внимание, что основной государственной поддержкой на данный момент является субсидируемый кредит, то приобрести жилое помещение на вторичном рынке с использованием государственной поддержки вы не сможете.

Иных льгот, кроме субсидируемого кредита, когда подойдет очередь, у вас не просматривается.

На сколько льготных «квадратов» может рассчитывать дольщик-очередник при строительстве квартиры?

Вопрос. Семья в составе 4-х человек состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. В собственности есть квартира площадью 35 кв.м. На какое количество метров мы можем рассчитывать по льготной цене?

Отвечает Дмитрий Хмыль :

- На сегодняшний день долевое строительство осуществляется в основном в соответствии с Указом от 6 июня 2013 г. № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» или первоначальной редакции Указа от 10 декабря 2018 г. № 473 «О долевом строительстве».

В соответствии с данными указами (подпункт 1.15 пункта 1 указа №473 (первоначальной редакции), пункт 22 указа № 263), при строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах с использованием государственной поддержки и (или) с ограниченной прибылью застройщика последний вправе предусматривать при формировании стоимости строительства одного квадратного метра общей площади объекта долевого строительства в пределах нормативной площади, которая устанавливается в размере 20 кв.м (в Минске - 15 кв. м, а для многодетных семей - 20 кв. м) на одного члена семьи дольщика, состоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры - 30 кв.м), ограниченную прибыль, размер которой не должен превышать пяти процентов от определяемой в текущих ценах сметной стоимости объекта долевого строительства. При определении общей нормативной площади, приходящейся на семью дольщика, не учитывается общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности дольщика и членов его семьи, улучшающих совместно жилищные условия.

Таким образом, в соответствии с законодательством находящаяся у вас в собственности квартира учитываться не должна.