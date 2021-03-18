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Как продать приватизированную квартиру, если деньги на это давала вся семья? Разбираемся с экспертами в сложных вопросах

18.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Когда можно получить субсидию на строительство квартиры? Сохранится ли очередь на жилье при переезде в другой город? Как продать приватизированную квартиру, если в ней участвовали все члены семьи? Можно ли выселить семью с больным ребенком из социальной квартиры? На эти и другие вопросы отвечают эксперты в нашей традиционной рубрике «Вопрос – ответ».

Как продать приватизированную квартиру, если деньги на это давала вся семья? Разбираемся с экспертами в сложных вопросах
Фото носит иллюстративный характер

Когда можно получить субсидию на строительство квартиры

Вопрос. Наш читатель Дмитрий Реманов интересуется, может ли он рассчитывать на субсидию при строительстве квартиры? Семья состоит из 4-х человек. Он вступил в ЖСПК на строительство дома с господдержкой. Состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 10 лет. Дмитрию – 31 год, жене - 30 лет, и она сейчас находится в декретном отпуске. Ежемесячный доход семьи составляет 1700 рублей.

Отвечает Дмитрий Хмыль:

- Если подошла очередь и вас направили на строительство квартиры в доме, которое осуществляется с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий, определенных Указом от 4 июля 2017 года № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», то да, исходя из описанной ситуации, вы можете претендовать на субсидию.

Если же речь идет просто о строительстве квартиры как для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с ограниченной прибылью застройщика, то в данной ситуации на субсидию вы рассчитывать не сможете.

За более детальной информацией по данному вопросу можете обратиться в местный исполнительный комитет.

Можно ли сохранить очередь на получение льготного кредита при переезде в другой город

Вопрос. Молодая семья с несовершеннолетним ребенком проживает в общежитии в Минске. Муж работает в МЧС и с 2015 года состоит в очереди по месту работы на получение льготного кредита при строительстве квартиры. Семья планирует переехать в Гомель и купить там жилье. Ее интересует, сохранит ли она право  на получение льготного кредита? Есть ли шанс у семьи встать в очередь на получение земельного участка в Гомеле?

Отвечает Дмитрий Хмыль:

- Чтобы претендовать на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гомеле, регистрация должна быть постоянной, а не временной, то есть по месту жительства.

Регистрация в общежитии на скорость получения государственной поддержки не влияет.

Что касается земельного участка, то раньше действовали четыре очереди на получение земли, которые формировались исходя из того, нуждается человек в улучшении жилищных условий или нет, стоит ли на очереди в данном регионе или нет, и т.д. На данный момент существует единая очередь на получение земельных участков, которая формируется в каждом конкретном сельсовете.

Соответственно, вы можете выбирать участок по всей стране. Для этого достаточно высказать свое пожелание в том сельсовете, на территории которого вы хотели бы получить земельный участок под строительство и обслуживание одноквартирного, блокированного жилого дома путем оформления и подачи соответствующего заявления (может быть выбран один или несколько населенных пунктов в пределах Беларуси).

Изучить перечень свободных (незанятых) земельных участков предоставляемых для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома можно на сайтах местных исполнительных комитетов. За более подробной информацией также можно обратиться в соответствующий местный исполнительный комитет, где вы хотите получить земельный участок. При этом при получении участка построить квартиру с использованием льготного кредита вы не сможете.

Принимая во внимание, что основной государственной поддержкой на данный момент является субсидируемый кредит, то приобрести жилое помещение на вторичном рынке с использованием государственной поддержки вы не сможете.

Иных льгот, кроме субсидируемого кредита, когда подойдет очередь, у вас не просматривается.

На сколько льготных «квадратов» может рассчитывать дольщик-очередник при строительстве квартиры?

Вопрос. Семья в составе 4-х человек состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. В собственности есть квартира площадью 35 кв.м. На какое количество метров мы можем рассчитывать по льготной цене?

Отвечает Дмитрий Хмыль:

- На сегодняшний день долевое строительство осуществляется в основном в соответствии с Указом от 6 июня 2013 г. № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» или первоначальной редакции Указа от 10 декабря 2018 г. № 473 «О долевом строительстве».

В соответствии с данными указами (подпункт 1.15 пункта 1 указа №473 (первоначальной редакции), пункт 22 указа № 263), при строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах с использованием государственной поддержки и (или) с ограниченной прибылью застройщика последний вправе предусматривать при формировании стоимости строительства одного квадратного метра общей площади объекта долевого строительства в пределах нормативной площади, которая устанавливается в размере 20 кв.м (в Минске - 15 кв. м, а для многодетных семей - 20 кв. м) на одного члена семьи дольщика, состоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры - 30 кв.м), ограниченную прибыль, размер которой не должен превышать пяти процентов от определяемой в текущих ценах сметной стоимости объекта долевого строительства. При определении общей нормативной площади, приходящейся на семью дольщика, не учитывается общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности дольщика и членов его семьи, улучшающих совместно жилищные условия.

Таким образом, в соответствии с законодательством находящаяся у вас в собственности квартира учитываться не должна.


Как продать приватизированную квартиру, если деньги на это давала вся семья? Разбираемся с экспертами в сложных вопросах
Фото носит иллюстративный характер

Можно ли выселить семью из социальной квартиры

Вопрос. Семья построила квартиру в новом доме на одном из верхних этажей. Через какое-то время выяснилось, что квартира надо мной - социальная, туда поселили семью с ребенком, страдающим аутизмом. В квартире стало невозможно находиться, ребенок сверху постоянно орет, стучит и т.д. Разговоры с родителями ни к чему не приводят. Ребенок болен, не может себя контролировать и обслуживать. Почему должна страдать моя семья? Можно ли выселить семью из социальной квартиры?

Отвечает Дмитрий Хмыль:

- Шум относится к нарушению условий проживания граждан. В соответствии с абзацем вторым части первой пункта 4 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» допустимым считается такой уровень шума, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

В соответствии с приложением 2 вышеуказанных Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов максимальные допустимые уровни звука в жилых комнатах квартир составляют с 7.00 до 23.00 - 55 дБА  и с 23.00 до 7.00 - 45 дБА.

Если вы считаете, что данные нормы нарушаются, то можете на договорной основе обратиться в соответствующие организации за проведением исследования уровня шума. Если данные исследования покажут отклонения от нормативов, обратитесь с полученными результатами в ваш местный исполнительный и распорядительный орган на предмет невозможности проживания с данной семьей в одном жилом доме и рассмотрения вопроса о ее переселении в другое жилое помещение социального пользования.

Что же касается выселения из-за шума, то это самая крайняя мера, а если принять во внимание наличие ребенка с аутизмом, то задача в принципе становится практически невыполнимой. Поэтому все же необходимо пытаться решать данный вопрос с местным исполнительным и распорядительным органом, который предоставил данной семье жилое помещение социального пользования и ставить вопрос о переселении данной семьи. В случае отрицательного ответа, возможно, рассмотреть вопрос по улучшению шумоизоляции в квартире.

Как продать приватизированную квартиру, если деньги на это давала вся семья? Разбираемся с экспертами в сложных вопросах
Фото носит иллюстративный характер

Как оформить предварительный договор купли-продажи

Вопрос. Хочу купить дом за семейный капитал. Какие нужны документы для оформления предварительного договора купли-продажи?

Отвечает Людмила Лепарская:

- Предварительный договор может быть заключен в простой письменной форме, который определяет условия заключения основного договора и может включать, например, условия внесения залога, адрес, количество комнат с указанием общей и жилой площади, цену объекта недвижимости, срок заключения основной сделки, сроки освобождения, а также перерегистрации лиц, которые на момент продажи зарегистрированы в объекте недвижимости.


Как продать приватизированную квартиру, если деньги на это давала вся семья? Разбираемся с экспертами в сложных вопросах
Фото носит иллюстративный характер

Как продать приватизированную квартиры, если в ней участвовали все члены семьи

Вопрос. В приватизации квартиры участвовали мать и две ее дочери (я и сестра). Сестра проживает в США (я - в Беларуси), и претензий на квартиру не имеет. Мама решила ее продать. Подскажите последовательность этого процесса. Какие действия и документы нужны от нас? Будут ли эти документы действительны, если оформятся в США и будут высланы почтой? Нужно ли личное присутствие сестры при оформлении и осуществлении сделки?

Отвечает Людмила Лепарская:

- Если в приватизации участвовала сестра, которая проживает в США, ей необходимо дать согласие на отчуждение квартиры. В США можно дать такое согласие в посольстве или у нотариуса. Если согласие будет на английском языке, его необходимо перевести и заверить у нотариуса перевод. 

Согласие должно соответствовать законодательству Беларуси. Обратитесь в агентство недвижимости, специалисты помогут вам решить этот вопрос.

Можно ли внуку сохранить регистрацию в доме после смерти собственника?

Вопрос. Проживаю с бабушкой, она является собственником дома. Сейчас стала чувствовать себя плохо, завещание не успела написать. У нее есть сын – мой дядя, который не проживает с нами. Выпишут ли меня из дома, когда он вступит в наследство? Я прописан в нем с детства.

Отвечает Андрей Кудакаев:

- Вы зарегистрированы на текущий момент, скорее всего, как член семьи. Поэтому снять вас с регистрационного учета без вашего согласия будет затруднительно даже по решению суда. Если после вступления в наследство дядя в судебном порядке не признает вас членом своей семьи, то это слегка упростит процесс выписки в судебном порядке.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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