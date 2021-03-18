$15,5 тыс. за сруб c озером на участке и $25 тыс. за “каркасник” в сосновом лесу. Обзор интересных дач и домов под Минском до $30 тыс.

Подборку дач начнем с домика в деревне, а все потому что цена – $15,5 тыс.Именно столько просит собственник за недостроенный сруб в 150 «квадратов» с собственным прудиком на участке в 25 соток. Находится объект в деревне Швабы, что в 50 километрах от МКАД и 20 километрах от Логойска. Стадия строительства – 42%, поэтому вселиться сразу не получится, но, если постараться – к лету объект будет готов. Из минусов – есть вопросы по коммуникациям, из плюсов – асфальтированная дорога прямо до Минска.
За $ 25 тыс. можно купить современный «каркасник» в стиле Barn house. Дача находится у леса, а прямо на участке растут взрослые сосны. Площадь дома 72 «квадрата», есть мансарда, на окнах 3-х камерные стеклопакеты из немецкого профиля. Площадь участка – 9,5 сотки, по периметру территория огорожена забором. До Минска отсюда порядка 40 километров.
Дом находится в 25 километрах от МКАД в садовом товариществе "Надежда" (Логойское направление). Здесь продается небольшой дачный домик и два смежных участка земли по 10 соток каждый. За все продавец просит $ 22,9 тыс.
Сам дом каркасно-древесный, с навесом, построен в 2019 году. Общая площадь – 22,9 кв.м, жилая комната – 18 «квадратов». Есть встроенная кухня, 2 шкафа, диван и двухъярусная кровать, а также санузел с душем. Из коммуникаций: подведено электричество, конвекторное отопление, водоснабжение - скважина, местная канализация. Но, пожалуй, самое главное - рядом с домом лес.
А вот еще один интересный объект – небольшой домик с террасой у леса в 45 километрах от МКАД. Участок – 10 соток, площадь дачи – 40 “квадратов”. Электричество, интернет, телефон проведены. Отопление: тёплый пол, кондиционер и конвектор. Продается дача с ремонтом и мебелью. Цена – $ 27 тыс., приобрести можночерез аукцион/конкурс.
Кое-что интересное мы нашли и в деревне Клинок, что в 47 километрах от Минска. Здесь на продажу выставлен объект, площадью 270 “квадратов” на участке в 22 сотки. Есть ощущение, что раньше здание было нежилым. Об этом сигнализируют стулья, как из школьного актового зала, табличка “выход” над дверью и нарезка помещений. Вместе с тем выглядит объект перспективно и вполне может стать комфортной семейной усадьбой. Несущие стены кирпичные, коммуникации центральные (газ, вода, отопление, электричество (220/380 кВт), асфальтированный подъезд. Рядом лес и озеро. Выглядит дом вот так, стоит $27,5 тыс.с торгом.
Следующая дача находится в садовом товариществе "Красное урочище" (36 километров до Минска). Площадь участка – 5,41 сотки, площадь дома – 65,9 “квадрата”. Дом каркасный на винтовых сваях, построен в 2020 году. На окнах стеклопакеты ПВХ, крыша – метало-профиль. В доме две спальни и гостиная, объединенная с кухней. Внутренняя отделка: гипсокартон, натяжные потолки, ламинат на полу. Отопление – электрические батареи, есть скважина, санузел совмещенный. Помимо дома на участке есть баня и хозпостройки. Продается объект без мебели, и, со слов продавца, требует некоторых доделок. Цена – $18,5 тыс., возможен торг.
За $21,9 тыс. продается симпатичная дача в садовом товариществе «Вишня» (22 км от МКАД). Дом одноэтажный из бруса, построен в 2016 году. Площадь объекта – 32,5 квадратного метра. Есть летняя кухня, сауна и мансарда. На окнах стеклопакеты, в санузле пол с подогревом. Площадь участка – 5 соток, отопление электрическое, канализация местная. Продается дача с мебелью.
Завершает обзор дача в СТ «Глобус-9» (39 километров от МКАД в Молодечненском направлении). Сборно-щитовой дом был построен в 1986 году, но в 2019-2020 прошел полную реконструкцию с капитальным ремонтом фасада и внутренней отделкой. Дом утеплен (для проживания в дачный сезон), заменена стропильная система, разведена электропроводка, оборудован мансардный этаж, возведена пристройка по каркасной технологии; установлены стеклопакеты, полы – линолеум, межкомнатные двери МДФ, входная – металлическая. На первом этаже расположены 3 комнаты и кухня, на мансардном этаже большая жилая комната с двумя окнами. Также в цоколе есть подвал (выведена электрика), погреб и помещение для хранения садового инвентаря.
Площадь участка – 4,11 сотки, территория огорожена сеткой-рабицей со стороны улицы, на входе установлена скамейка с беседкой. Отопление печное, водопровод на участке, на улице оборудован туалет и душевая (с подогревом воды).