$15,5 тыс. за сруб c озером на участке и $25 тыс. за “каркасник” в сосновом лесу. Обзор интересных дач и домов под Минском до $30 тыс.

Дом находится в 25 километрах от МКАД в садовом товариществе "Надежда" (Логойское направление). Здесь продается небольшой дачный домик и два смежных участка земли по 10 соток каждый. За все продавец просит $ 22,9 тыс.

Сам дом каркасно-древесный, с навесом, построен в 2019 году. Общая площадь – 22,9 кв.м, жилая комната – 18 «квадратов». Есть встроенная кухня, 2 шкафа, диван и двухъярусная кровать, а также санузел с душем. Из коммуникаций: подведено электричество, конвекторное отопление, водоснабжение - скважина, местная канализация. Но, пожалуй, самое главное - рядом с домом лес.