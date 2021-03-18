Приемкой в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС займется специальная комиссия

Источник материала: Tut.by

Постановлением правительства назначена комиссия по приемке в эксплуатацию пускового комплекса первого блока Белорусской атомной электростанции в составе согласно приложению. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Документ правительства определил тех, кто войдет в состав комиссии.

Ее председателем назначен вице-премьер Юрий Назаров, курирующий в правительстве энергетический комплекс. Среди членов комиссии — генеральный директор «Белэнерго» Павед Дрозд, генеральный директор «БелАЭС» Михаил Филимонов, замминистра энергетики Михаил Михадюк, первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко и другие.

В списке также есть командующий внутренними войсками Николай Карпенков — БелАЭС охраняют военнослужащие войсковой части 7434 внутренних войск. В состав членов комиссии также включили начальника ГАИ Гродненской области Александра Войтешко.

В комиссии есть и шесть россиян, но отмечается, что они могут стать ее членами только с их согласия. Это генеральный директор «Атомтехэнерго» Юрий Марков, вице-президент «Атомстройэкспорт» Виталий Полянин, директор по проектированию БелАЭС Инжиниринговой компании «АСЭ» Сергей Приходько и другие.

Всего в списке 21 человек.

Постановление принято согласно указу Александру Лукашенко «О вводе в эксплуатацию БелАЭС», подписанному 30 ноября прошлого года. В нем указано, что «не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока» назначаются приемочные комиссии.

Напомним, Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

7 ноября прошлого года состоялась церемония открытия БелАЭС. Сейчас на первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Сдать в эксплуатацию второй блок планируется в середине 2022 года.