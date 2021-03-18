Назначена комиссия для приемки первого энергоблока БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС вошел 21 человек, в нем есть представители из России, соответствующее постановление Совета министров №148 от 16 марта было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Он может при необходимости привлекать к работе специалистов республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных Совмину.

Заместителями председателя комиссии стали Павел Дрозд (гендиректор "Белэнерго") и Михаил Михадюк (замминистра энергетики).

Всего в перечне 21 фамилия. Также в списке есть российские компании, правда, есть одно условие - их согласие на участие.

Организационно-техническое обеспечение деятельности приемочной комиссии осуществляется министерством энергетики.

Белорусская АЭС

Строительство Островецкой АЭС по российскому проекту "ВВЭР-1200" завершается. Проект отвечает нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, один из них уже запущен.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. На официальной церемонии его запуска, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция .

В начале ноября прошло года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны. В декабре этап энергетического пуска был завершен. Ввод первого блока станции в промышленную эксплуатацию запланирован на апрель-май.

Периодически первый энергоблок отключается от сети. В Минэнерго подчеркивают, что станция работает в штатном режиме, а отключения производятся для тщательного тестирования всех систем и оборудования.

Реактор АЭС был выведен на 100-процентную мощность 12 января.

Как заявлял гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев, второй энергоблок Белорусской атомной станции может быть запущен в 2021 году.

"Очень вдохновляющий этап начинается на блоке втором - мы ожидаем в этом году лицензию на завоз свежего ядерного топлива и физпуск, это запуск реактора. Очень надеемся, что все это случится в этом году", - сказал он.

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