Прибыль от оказания туруслуг упала с 28 млн до 464 тысяч рублей. Вот как турбизнес пережил 2020 год

Источник материала: Tut.by

В прошлом году пандемия полностью перекроила бизнес-планы туристической отрасли. Потоки туристов сократились в разы, а следом за ними серьезно упали финансовые показатели компаний туристического сектора. Выручка от оказания туристических услуг у белорусских операторов оказалась самой низкий за последние пять лет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прошлый год стал вызовом для турбизнеса

Выручка от оказания туристических услуг по итогам года составила 110,7 млн рублей против 282,5 млн в 2019 году, следует из данных Белстата. Прибыль от оказания туристических услуг упала с 28 млн рублей в 2019-м до 464 тысяч в 2020-м. За год отрасль потеряла 196 компаний, на 1,5 тысячи человек сократилась списочная численность работников.

Игрокам туристического рынка по объективным причинам пришлось кардинально изменить подходы к работе, максимально ужать расходы и стать гибкими, наверное, как никогда раньше. Большая часть компаний наладила работу при минимальной нагрузке, закрыв офисы и перейдя в удаленный формат.

С одной стороны, белорусским компаниям сыграло на руку решение правительства не вводить локдаун, но с другой стороны, в непростое время они остались один на один с проблемами, ударившими по отрасли.

Были сокращения, увольнения, закрытия фирм, — констатирует аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик.

— Если в других странах государство придает турбизнесу какое-то значение и считает отраслью экономики, то мы этим похвастаться не можем, поэтому целевой помощи турбизнес не получил, — отмечает она.

Например, вопросы депонирования компании решали с каждым клиентом индивидуально, в то время как в других странах это осуществлялось решением правительства. В прошлом году вопрос по отсрочке возврата денег за путевки был почти принят , но потом вдруг наступила тишина — он так и не решился.

— В итоге проблему, когда страны закрылись, туры проданы, а клиент стоит с требованием либо послать его туда, либо отдать его деньги, турфирмы решали один на один с клиентом, — говорит Лилия Кобзик.

В конце весны на тот момент премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщал , что туристическим компаниям планируется дать отсрочку по возврату денег туристам за путевки до 31 декабря 2020 года. Однако окончательно, по данным экспертов, решение и не вступило в силу.

Что помогло пережить год

Устоять рынку помогли три фактора. Во-первых, очень кстати некоторые страны не только не закрылись, но и не предъявляли к белорусским туристам дополнительных условий в виде ПЦР-тестов или карантина. Как только страна открывалась для туристов, спрос на это направление у белорусов возрастал.

— Страны, которые открылись для нас, были достаточно популярными. Черногория, Албания, Турция, Египет, Тунис принимали нас весь сезон практически без каких-либо условий: карантинов, справок. Это был глоток воздуха сквозь сжатые пальцы пандемии, которые душили отрасль, — комментирует Лилия Кобзик.

Это позволило сохранить выездной туризм, который и стал одной из опор, позволивших компаниям пережить непростой год.

— Несмотря на все общественно-политические потрясения, которые у нас случились в прошлом году, белорусы продолжали ездить по тем направлениям, которые были открыты. Даже в самые «активные» месяцы (август-октябрь) продажи не останавливались — белорусы не сидели дома, — отмечает собеседница. — Это говорит еще и о том, что возможность выехать за границу, сменить обстановку глубоко ценится белорусским средним классом. В списке приоритетов белорусов туризм оказался не на последнем месте.

В-третьих, белорусские компании за десятилетия работы заработали определенную репутацию и в период пандемии смогли сохранить постоянных клиентов. В то же время многие проявили гибкость ряди сохранения клиентской базы. Много клиентов согласились на депонирование, благодаря авторитету турфирм, считает Лилия Кобзик.

— Никогда не было такого в истории туризма, чтобы нужно было сдать мазок с носа, убедиться, что ты не болен и тогда только лететь. А бывают истории, узнаешь, что болен перед вылетом, а с тобой летит семья. Что делать? Наши турфирмы договорились со своими партнерами, чтобы [в случае отказа от поездки] полностью возвращались деньги. Это совершенно новый опыт в туризме.

Рынок туризма все испытывает сложности

— Мы не знаем, что будет с европейским направлением, по которому у туристических компаний огромное количество брони, и эти туры люди не всегда хотят заменять другими. Если не откроется Европа, что будет с этой проблемой? Согласятся ли люди перенести поездку в Европу и не забирать деньги? Денег ведь нет (у белорусских компаний — Прим. ред.): они находятся в Греции, Италии, Испании. Деньги оттуда к нам не вернулись, а мы отсрочку не получили, — очерчивает эксперт одну из сохраняющихся неопределенностей.

Кроме нее все еще остаются актуальными ограниченные возможности в предложении туров, что сохраняет интерес белорусских путешественников ниже привычного.

Сейчас также стоит вопрос об изменении закона «О туризме». Это еще больше ударит по уже ослабленной отрасли.

— В пору, когда происходят такие вещи в турбизнесе, невозможно принимать новые законы, которые так кардинально меняют правила игры. Может быть, несколько зарубежных компаний найдут средства для того, чтобы удовлетворить требования [по введению финансовых гарантий туроператоров], но нашим об этом мечтать не приходится. Это сейчас непосильная ноша, — говорит эксперт. По ее мнению, отрасль заинтересована в моратории на изменение условий работы на пару лет.