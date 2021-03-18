|
Построили дом под Минском за $100 тысяч: блогер Алена Глод о том, как переехать жить за город
18.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последнее время все больше минчан предпочитают не покупать квартиру в столице, а за те же деньги построить собственный дом и переехать жить за город. Так и сделала блогер
Читайте также:
«
«Ремонт здесь делали 30 лет назад». Видео-обзор квартиры в Минске, аренда которой стоит $ 5000 в месяц
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время все больше минчан предпочитают не покупать квартиру в столице, а за те же деньги построить собственный дом и переехать жить за город. Так и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)