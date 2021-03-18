Построили дом под Минском за $100 тысяч: блогер Алена Глод о том, как переехать жить за город

Содержание ролика:

0:00 — представление

0:27 — дом или квартира?

0:49 — сколько стоит построить дом?

1:22 — во сколько обходятся коммунальные платежи сейчас?

1:37 — на чем можно сэкономить во время стройки?

1:54 — что в доме вы сделали лучше всего?

2:16 — при строительстве нужен дизайнер?

2:34 — самая большая ошибка при строительстве дома

3:21 — как найти хороших строителей?

3:39 — самое правильное решение во время строительства дома

4:09 — на что нужно обращать внимание при выборе земельного участка?

4:51 — сколько соток земли нужно для комфортной жизни?

5:19 — чего боялись больше всего, переезжая за город?

5:51 — самое большое разочарование

5:59 — на каком этапе стройки можно въехать в дом?

6:17 — почему выбрали именно блочный дом?

6:53 — где легче жить: в доме или в квартире?

7:20 — что бы сейчас сделали по-другому?

7:47 — в доме нужна терраса?