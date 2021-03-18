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Построили дом под Минском за $100 тысяч: блогер Алена Глод о том, как переехать жить за город

18.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В последнее время все больше минчан предпочитают не покупать квартиру в столице, а за те же деньги построить собственный дом и переехать жить за город. Так и сделала блогер Алена Глод вместе с семьей, построив коттедж неподалеку от Заславля. В этом выпуске рубрики "Как я построил" Алена расскажет, как они выбирали участок, каких ошибок при строительстве избежать не удалось и почему жизнь за городом в корне отличается от столичной.

Построили дом под Минском за 0 тысяч: блогер Алена Глод о том, как переехать жить за город
Построили дом под Минском за 0 тысяч: блогер Алена Глод о том, как переехать жить за город

Содержание ролика:

0:00 — представление

0:27 — дом или квартира?

0:49 — сколько стоит построить дом?

1:22 — во сколько обходятся коммунальные платежи сейчас?

1:37 — на чем можно сэкономить во время стройки?

1:54 — что в доме вы сделали лучше всего?

2:16 — при строительстве нужен дизайнер?

2:34 — самая большая ошибка при строительстве дома

3:21 — как найти хороших строителей?

3:39 — самое правильное решение во время строительства дома

4:09 — на что нужно обращать внимание при выборе земельного участка?

4:51 — сколько соток земли нужно для комфортной жизни?

5:19 — чего боялись больше всего, переезжая за город?

5:51 — самое большое разочарование

5:59 — на каком этапе стройки можно въехать в дом?

6:17 — почему выбрали именно блочный дом?

6:53 — где легче жить: в доме или в квартире?

7:20 — что бы сейчас сделали по-другому?

7:47 — в доме нужна терраса?

8:08 — вы теперь деревенский житель?

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время все больше минчан предпочитают не покупать квартиру в столице, а за те же деньги построить собственный дом и переехать жить за город. Так и...
 
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