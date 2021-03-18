|
Аккумуляторный завод в Брестском районе готов к вводу в эксплуатацию
18.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Аккумуляторный завод под Брестом получил полный пакет документов, подтверждающих соответствие завода требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности, сообщает Брестский облисполком.
Местные жители были против строительства потенциально опасного производства, а власти ранее замораживали стройку завода. В сентябре прошлого года решение о приостановке строительства было
"Пуско-наладочные работы на заводе были начаты в начале октября 2020 года", - говорится в сообщении.
На производстве провели испытания оборудования и инженерных сетей, в период их проведения замерялись выбросы в атмосферу. С 5 октября по 1 марта на заводе провели более 210 проб и измерений выбросов загрязняющих веществ, отмечается в документе.
"Результаты измерений показали соответствие фактических концентраций выбросов, с многократным запасом, установленным предприятию нормативам допустимых выбросов, особенно по выбросам свинца и его соединений, а также серной кислоты", - говорится в сообщении.
Кроме того, предприятие проверили на безопасность рабочих мест. Результаты испытаний показали, что условия для персонала соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Экологический мониторинг
На Аккумуляторном заводе организовали экологический мониторинг "выбросов в атмосферный воздух с проведением ежемесячно отборов проб и измерений". Теперь посмотреть, как работа производства влияет на атмосферу, можно будет на специальной
Почему местные были против
В 2019 году проект строительства завода вызвал протесты среди местных жителей. Согласно санитарным нормам, подобное производство должно располагаться минимум в 500 метрах от ближайшего населенного пункта. Деревня Хабы находится в 750 метрах от завода.
Местные жители были не в восторге, когда узнали, что рядом с ними построят предприятие, на котором используются свинец и кислота.
Больше всего людей возмутило, что о планах по строительству опасного производства под Брестом граждане узнали уже на стадии реализации проекта – на общественное обсуждение до начала стройки их никто не звал.
Местные опасаются воздействия потенциально опасного производства на окружающую среду, а значит, и здоровье жителей ближайших населенных пунктов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные власти заверяют: завод полностью соответствует требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)