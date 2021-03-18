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Аккумуляторный завод в Брестском районе готов к вводу в эксплуатацию

18.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Аккумуляторный завод под Брестом получил полный пакет документов, подтверждающих соответствие завода требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности, сообщает Брестский облисполком.

Местные жители были против строительства потенциально опасного производства, а власти ранее замораживали стройку завода. В сентябре прошлого года решение о приостановке строительства было отменено.

"Пуско-наладочные работы на заводе были начаты в начале октября 2020 года", - говорится в сообщении.

На производстве провели испытания оборудования и инженерных сетей, в период их проведения замерялись выбросы в атмосферу. С 5 октября по 1 марта на заводе провели более 210 проб и измерений выбросов загрязняющих веществ, отмечается в документе.

"Результаты измерений показали соответствие фактических концентраций выбросов, с многократным запасом, установленным предприятию нормативам допустимых выбросов, особенно по выбросам свинца и его соединений, а также серной кислоты", - говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие проверили на безопасность рабочих мест. Результаты испытаний показали, что условия для персонала соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Экологический мониторинг

На Аккумуляторном заводе организовали экологический мониторинг "выбросов в атмосферный воздух с проведением ежемесячно отборов проб и измерений". Теперь посмотреть, как работа производства влияет на атмосферу, можно будет на специальной карте.

Почему местные были против

В 2019 году проект строительства завода вызвал протесты среди местных жителей. Согласно санитарным нормам, подобное производство должно располагаться минимум в 500 метрах от ближайшего населенного пункта. Деревня Хабы находится в 750 метрах от завода.

Местные жители были не в восторге, когда узнали, что рядом с ними построят предприятие, на котором используются свинец и кислота.

Больше всего людей возмутило, что о планах по строительству опасного производства под Брестом граждане узнали уже на стадии реализации проекта – на общественное обсуждение до начала стройки их никто не звал.

Местные опасаются воздействия потенциально опасного производства на окружающую среду, а значит, и здоровье жителей ближайших населенных пунктов.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Местные власти заверяют: завод полностью соответствует требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.
 
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