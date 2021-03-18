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Совладелец терминала «Беларуськалия» - о решении литовского суда, санкциях и переориентации на РФ
18.03.2021 11:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С марта белорусские нефтепродукты, которые ранее продавались через Клайпеду, стали прибывать в российские порты для перевалки на экспорт в третьи страны. Минск и Москва
Напомним, в 2013 году «Беларуськалий»
Игорь Удовицкий пояснил TUT.BY, что литовские средства массовой информации неправильно трактовали определение суда, который на самом деле не исследовал вопрос угрозы национальной безопасности и, соответственно, не устанавливал такую угрозу.
— Суть нашего иска была в требовании к правительству завершить процедуру принятия решения по уточнению условий инвестирования БКТ. Всего лишь уточнение процедуры, не более того. БКТ ранее уже получил разрешение правительства Литвы на инвестиции. Поэтому растиражирована грубая ошибка в трактовке как самого решения суда, так и, собственно, самого судебного процесса. Обычная техническая процедура превращена в политический хайп, — сказал Удовицкий.
По его словам, у терминала БКТ есть несколько сценариев дальнейшего развития. Но все зависит от того, как будет складываться ситуация. К 2024−2025 годам планируется увеличить экспорт белорусских калийных удобрений с 10,5 млн тонн до 15−16 млн тонн ежегодно, к таким объемам терминал готов, но все равно нужно качественно улучшать инфраструктуру: нужны новые склады, транспортировочное оборудование, места для разгрузки вагонов.
Расширение терминала в клайпедском порту под белорусские грузы обсуждалось 2 года. Тем не менее недавно в Минтрансе Беларуси заявили, что готовы обсуждать перенаправление экспортных потоков калийных удобрений в порты РФ.
Игорь Удовицкий считает, что в ближайшие несколько лет это будет невозможно сделать по техническим причинам.
— Кроме технических причин есть и более глубокие. Например, перевод погрузки калия в порты, где одновременно с этим грузятся грузы конкурентов, фактически означает передачу хоть и под опосредованный, но все же контроль конкурентов всего бизнеса, так как движение груза в порту — это еще и движение документов, из которых будут видны контракты, рынки, партнеры. В общем, вся коммерческая информация. Готовы ли «Беларуськалий» и БКК к этому? Вопрос, думаю, риторический, — отмечает литовский бизнесмен.
Есть и другие моменты, которые, по его мнению, делают нецелесообразным перевод белорусских удобрений в российские порты. Например, из-за увеличения транспортного плеча «Беларуськалию» понадобится докупать вагоны, примерно 1000 штук. Кроме того, существенно возрастут затраты на обслуживание вагонов, так как удваивается пробег в расчете на одну перевезенную тонну. К тому же есть проблема вывоза более 1 млн тонн калия контейнерами (в Усть-Луге нет контейнерного терминала), а зимой понадобятся суда ледового класса. Технических проблем очень много.
По словам Удовицкого, чтобы удобрения направить в российские порты, Беларуси придется дотировать это направление, например через скидки к ж/д тарифу.
Помимо этого есть риски еще более высокого порядка. Балтийское море соединяется с Северным морем и Атлантикой через датские проливы, а это территориальные воды стран НАТО.
— Взаимоотношения между ЕС, НАТО и Россией продолжают ухудшаться, и в какой-то момент, в качестве одной из мер давления на Россию, может возникнуть ограничение на следование судов через проливы в российские порты. Если в этот момент «Беларуськалий» будет грузиться, например, в Усть-Луге, он станет заложником ситуации. Пожалуй, учитывая эти совершенно реальные риски, не «Беларуськалий», а российские производители должны думать, чтобы создавать резервные площадки погрузки в портах стран Балтии и Финляндии. Впрочем, практически все они это уже сделали, — сказал Удовицкий.
Впрочем, санкционная повестка сейчас более актуальна для самой Беларуси.
Проработать перенаправление грузов из портов стран Балтии поручил в прошлом году Александр Лукашенко в качестве ответной меры на санкции этих государств. Причем политическая составляющая была поставлена выше экономической целесообразности. Впрочем, по
Вместе с тем экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Литву ввести санкции в отношении «Беларуськалия», если он продолжит преследовать критиков режима Лукашенко.
Игорь Удовицкий
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Игорь Удовицкий заверил TUT.BY, что работы по расширению мощностей терминала БКТ продолжатся, а переориентация на Россию несет очень много рисков для Беларуси и...
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