Совладелец терминала «Беларуськалия» - о решении литовского суда, санкциях и переориентации на РФ

Источник материала: Tut.by

С марта белорусские нефтепродукты, которые ранее продавались через Клайпеду, стали прибывать в российские порты для перевалки на экспорт в третьи страны. Минск и Москва прорабатывают возможность перевалки калийных удобрений через порты РФ. Казалось бы, перспективы этого сотрудничества увеличились после решения суда Литвы, в котором некоторые увидели утверждение, что расширение терминала «Беларуськалия» в Клайпеде может угрожать нацбезопасности. Однако совладелец терминала Игорь Удовицкий заверил TUT.BY, что работы по расширению мощностей продолжатся, а переориентация на Россию несет очень много рисков для Беларуси и Литвы.



Фото: facebook.com/igor.udovickij.31

Напомним, в 2013 году «Беларуськалий» купил у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого 30% терминала Biriu kroviniu terminalas (БКТ). 100% акций расположенного рядом Nemuno terminalas бизнесмен контролирует вместе с женой Ольгой. В 2019 году БКТ изъявил желание приобрести акции Nemuno terminalas. Таким образом Удовицкий планировал объединить территории двух терминалов для принятия растущего объема белорусских удобрений. Однако эта сделка не у всех в Литве нашла поддержку. Некоторые местные политики посчитали БKT компанией, не отвечающий интересам национальной безопасности. Вопрос рассматривался в парламенте и правительстве в закрытом режиме. Потом начались судебные тяжбы. Недавно Главный административный суд Литвы принял решение по терминалу «Беларуськалия» в Клайпеде, которое активно обсуждалось в СМИ.

Игорь Удовицкий пояснил TUT.BY, что литовские средства массовой информации неправильно трактовали определение суда, который на самом деле не исследовал вопрос угрозы национальной безопасности и, соответственно, не устанавливал такую угрозу.

— Суть нашего иска была в требовании к правительству завершить процедуру принятия решения по уточнению условий инвестирования БКТ. Всего лишь уточнение процедуры, не более того. БКТ ранее уже получил разрешение правительства Литвы на инвестиции. Поэтому растиражирована грубая ошибка в трактовке как самого решения суда, так и, собственно, самого судебного процесса. Обычная техническая процедура превращена в политический хайп, — сказал Удовицкий.

По его словам, у терминала БКТ есть несколько сценариев дальнейшего развития. Но все зависит от того, как будет складываться ситуация. К 2024−2025 годам планируется увеличить экспорт белорусских калийных удобрений с 10,5 млн тонн до 15−16 млн тонн ежегодно, к таким объемам терминал готов, но все равно нужно качественно улучшать инфраструктуру: нужны новые склады, транспортировочное оборудование, места для разгрузки вагонов.

Расширение терминала в клайпедском порту под белорусские грузы обсуждалось 2 года. Тем не менее недавно в Минтрансе Беларуси заявили, что готовы обсуждать перенаправление экспортных потоков калийных удобрений в порты РФ.

Игорь Удовицкий считает, что в ближайшие несколько лет это будет невозможно сделать по техническим причинам.

— Кроме технических причин есть и более глубокие. Например, перевод погрузки калия в порты, где одновременно с этим грузятся грузы конкурентов, фактически означает передачу хоть и под опосредованный, но все же контроль конкурентов всего бизнеса, так как движение груза в порту — это еще и движение документов, из которых будут видны контракты, рынки, партнеры. В общем, вся коммерческая информация. Готовы ли «Беларуськалий» и БКК к этому? Вопрос, думаю, риторический, — отмечает литовский бизнесмен.

Есть и другие моменты, которые, по его мнению, делают нецелесообразным перевод белорусских удобрений в российские порты. Например, из-за увеличения транспортного плеча «Беларуськалию» понадобится докупать вагоны, примерно 1000 штук. Кроме того, существенно возрастут затраты на обслуживание вагонов, так как удваивается пробег в расчете на одну перевезенную тонну. К тому же есть проблема вывоза более 1 млн тонн калия контейнерами (в Усть-Луге нет контейнерного терминала), а зимой понадобятся суда ледового класса. Технических проблем очень много.

По словам Удовицкого, чтобы удобрения направить в российские порты, Беларуси придется дотировать это направление, например через скидки к ж/д тарифу.

Помимо этого есть риски еще более высокого порядка. Балтийское море соединяется с Северным морем и Атлантикой через датские проливы, а это территориальные воды стран НАТО.

— Взаимоотношения между ЕС, НАТО и Россией продолжают ухудшаться, и в какой-то момент, в качестве одной из мер давления на Россию, может возникнуть ограничение на следование судов через проливы в российские порты. Если в этот момент «Беларуськалий» будет грузиться, например, в Усть-Луге, он станет заложником ситуации. Пожалуй, учитывая эти совершенно реальные риски, не «Беларуськалий», а российские производители должны думать, чтобы создавать резервные площадки погрузки в портах стран Балтии и Финляндии. Впрочем, практически все они это уже сделали, — сказал Удовицкий.



Терминал БКТ. Фото: facebook.com/igor.udovickij.31

Впрочем, санкционная повестка сейчас более актуальна для самой Беларуси.

Проработать перенаправление грузов из портов стран Балтии поручил в прошлом году Александр Лукашенко в качестве ответной меры на санкции этих государств. Причем политическая составляющая была поставлена выше экономической целесообразности. Впрочем, по заверениям пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, российская сторона предоставила для перевалки белорусских нефтепродуктов условия «выгоднее, чем Прибалтика». В первую очередь речь идет о Клайпеде, так как через Латвию и Эстонию отгрузки продолжаются.

Вместе с тем экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Литву ввести санкции в отношении «Беларуськалия», если он продолжит преследовать критиков режима Лукашенко.

Игорь Удовицкий напомнил , что экспорт белорусской компании через Литву выстраивался на протяжении двадцати лет в тяжелой конкурентной борьбе с другими портами и странами, совместными усилиями клайпедских портовиков, литовского государства, белорусских партнеров. Санкции против «Беларуськалия» нанесут вред экономике Литвы, литовским и белорусским работникам, а их выгоды ощутят Германия, Россия и Канада.