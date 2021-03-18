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«Виноват - отвечай, не виноват - иди работай». Лукашенко поинтересовался наведением «порядка в адвокатуре»

18.03.2021 11:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время совещания по совершенствованию законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка Александр Лукашенко поинтересовался, что «сделано для наведения порядка в адвокатуре». Об этом сообщает его пресс-служба.

— Основная задача этого правового института — защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? — обозначил он вопрос. — Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват — отвечай, не виноват — иди работай.

Напомним, за последние месяцы минимум шесть адвокатов были лишены лицензий, многие из них работали по «политическим» делам. Конвейер не останавливается, анонсированы новые заседания комиссий. Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц призвал адвокатов «не лезть в политику».

Кроме того, закон об адвокатуре могут изменить: у адвокатов, которые работают в бюро или индивидуально могут забрать право защищать клиентов по административным и уголовным делам. 

 
 
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- Основная задача этого правового института - защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? -...
 
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