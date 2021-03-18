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МАГАТЭ: не видим причин, из-за которой БелАЭС не должна работать
18.03.2021 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит работать в Беларуси по соблюдению ядерной безопасности, заявил гендиректор организации Мариано Гросси во время выступления в онлайн-формате в Европарламенте.
Эксперты МАГАТЭ посещали Беларусь с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По итогам визита был составлен отчет с рекомендациями по развитию национальной инфраструктуры ядерной энергетики.
"Мы обнаружили и хорошие практики, и то, что требует улучшения. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы не нашли какой-либо причины, из-за которой эта станция не должна работать", - сказал Гросси в ответ на вопрос депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.
Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что в Беларуси для предоставления экспертной оценки работали европейские специалисты.
Миссии МАГАТЭ
Планируется, что эксперты МАГАТЭ прибудут в страну в 2021 году
Как ранее сообщал первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль, эксперты агентства отмечали, что на БелАЭС есть положительные практики, которые могут со стороны МАГАТЭ рекомендоваться другим странам-новичкам.
БелАЭС в феврале 2021-го посетили и эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Европейские специалисты подготовили
Белорусская АЭС
Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Церемония запуска первого энергоблока БелАЭС проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике нужна еще одна атомная станция для энергобезопасности страны.
Первый реактор атомной электростанции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января 2021 года.
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Беларусь в этом году примет две миссии МАГАТЭ: одна из них приедет на Островецкую АЭС летом, вторая - в конце года.
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