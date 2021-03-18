МАГАТЭ: не видим причин, из-за которой БелАЭС не должна работать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит работать в Беларуси по соблюдению ядерной безопасности, заявил гендиректор организации Мариано Гросси во время выступления в онлайн-формате в Европарламенте.

Эксперты МАГАТЭ посещали Беларусь с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По итогам визита был составлен отчет с рекомендациями по развитию национальной инфраструктуры ядерной энергетики.

"Мы обнаружили и хорошие практики, и то, что требует улучшения. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы не нашли какой-либо причины, из-за которой эта станция не должна работать", - сказал Гросси в ответ на вопрос депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что в Беларуси для предоставления экспертной оценки работали европейские специалисты.

Миссии МАГАТЭ

Планируется, что эксперты МАГАТЭ прибудут в страну в 2021 году дважды : в июне-июле и в конце года. Летняя миссия агентства будет посвящена физзащите. На конец года запланирован приезд МАГАТЭ для оценки регулирующей деятельности.

Как ранее сообщал первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль, эксперты агентства отмечали, что на БелАЭС есть положительные практики, которые могут со стороны МАГАТЭ рекомендоваться другим странам-новичкам.

БелАЭС в феврале 2021-го посетили и эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Европейские специалисты подготовили позитивный отчет по Островецкой АЭС. По планам, вторая миссия ENSREG состоится примерно в мае-июне текущего года.

Белорусская АЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Церемония запуска первого энергоблока БелАЭС проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике нужна еще одна атомная станция для энергобезопасности страны.

Первый реактор атомной электростанции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января 2021 года.

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