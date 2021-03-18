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Беларусь в топе поставщиков калийных удобрений в Бразилию
18.03.2021 12:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь на третьем месте среди поставщиков калийных удобрений в Бразилию. С долей на рынке этой страны в 20%, на первом месте по поставкам калийных удобрений в Бразилию - Россия. У нее 30% рынка, на втором - Канада и ее доля 22%. Эксперты отмечают, в январе-феврале в Бразилию было поставлено рекордное количество калийных удобрений - почти 2 миллиона тонн. Спрос на них в стране возрос вследствие благоприятной в этом году ситуации в сельскохозяйственном секторе Бразилии.
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Беларусь на третьем месте среди поставщиков калийных удобрений в Бразилию. С долей на рынке этой страны в 20%, на первом месте по поставкам калийных удобрений в...
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