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Беларусь в топе поставщиков калийных удобрений в Бразилию

18.03.2021 12:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь на третьем месте среди поставщиков калийных удобрений в Бразилию. С долей на рынке этой страны в 20%, на первом месте по поставкам калийных удобрений в Бразилию - Россия. У нее 30% рынка, на втором - Канада и ее доля 22%. Эксперты отмечают, в январе-феврале в Бразилию было поставлено рекордное количество калийных удобрений - почти 2 миллиона тонн. Спрос на них в стране возрос вследствие благоприятной в этом году ситуации в сельскохозяйственном секторе Бразилии.
 
 
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Беларусь на третьем месте среди поставщиков калийных удобрений в Бразилию. С долей на рынке этой страны в 20%, на первом месте по поставкам калийных удобрений в...
 
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