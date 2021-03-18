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Снабженцы БелЖД получили взяток на 800 тысяч долларов
18.03.2021 12:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе «Белжелдорснаба». Это структурное подразделение Белорусской железной дороги, которое снабжает запчастями, спецодеждой и необходимыми материалами организации БелЖД. Ранее сообщалось о задержании топ-менеджеров компании.
В декабре 2019 года
В 2020 году шесть должностных лиц «Белжелдорснаба» привлечены к уголовной ответственности за получение взяток и незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур за обеспечение их победы в процедурах закупок и выбор в качестве поставщиков товаров.
Как
Ненадлежащим образом была организована и деятельность комиссии по рассмотрению жалоб участников закупок на принятые решения.
Для устранения выявленных нарушений Генпрокуратура внесла начальнику Белорусской железной дороги представление, которое было рассмотрено с участием представителя надзорного органа.
Как результат — выработан комплекс дополнительных организационных мер для исключения подобных фактов, ряд должностных лиц «Белжелдорснаба» привлечен к ответственности.
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Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе «Белжелдорснаба». Это структурное подразделение Белорусской железной дороги, которое снабжает...
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