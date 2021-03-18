ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снабженцы БелЖД получили взяток на 800 тысяч долларов

18.03.2021 12:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе «Белжелдорснаба». Это структурное подразделение Белорусской железной дороги, которое снабжает запчастями, спецодеждой и необходимыми материалами организации БелЖД. Ранее сообщалось о задержании топ-менеджеров компании.


Фото: yandex.by

В декабре 2019 года стало известно, что правоохранительные органы расследуют уголовное дело о коррупции в «Белжелдорснабе». Предварительным расследованием установлено, что в 2014—2018 годах топ-менеджеры компании получили взятки на сумму более 800 тыс. долларов. При этом они отвечали за организацию на предприятии работы по противодействию коррупции.

В 2020 году шесть должностных лиц «Белжелдорснаба» привлечены к уголовной ответственности за получение взяток и незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур за обеспечение их победы в процедурах закупок и выбор в качестве поставщиков товаров.

Как показала проверка Генпрокуратуры, в «Белжелдорснабе» не всегда соблюдали определенный в актах законодательства порядок проведения конкурсов, аукционов и закупок товаров (работ, услуг). По мнению прокуратуры, этому способствовали недостатки в работе профильной комиссии, которая обязана среди прочего проверять формирование конкурсной документации, порядок вскрытия конвертов с поступившими предложениями и выбора победителя, а также заключение контрактов и обеспечение исполнения обязательств.

Ненадлежащим образом была организована и деятельность комиссии по рассмотрению жалоб участников закупок на принятые решения.

Для устранения выявленных нарушений Генпрокуратура внесла начальнику Белорусской железной дороги представление, которое было рассмотрено с участием представителя надзорного органа.

Как результат — выработан комплекс дополнительных организационных мер для исключения подобных фактов, ряд должностных лиц «Белжелдорснаба» привлечен к ответственности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе «Белжелдорснаба». Это структурное подразделение Белорусской железной дороги, которое снабжает...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАГАТЭ: не видим причин, из-за которой БелАЭС не должна работать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by