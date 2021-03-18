Снабженцы БелЖД получили взяток на 800 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе «Белжелдорснаба». Это структурное подразделение Белорусской железной дороги, которое снабжает запчастями, спецодеждой и необходимыми материалами организации БелЖД. Ранее сообщалось о задержании топ-менеджеров компании.



Фото: yandex.by

В декабре 2019 года стало известн о, что правоохранительные органы расследуют уголовное дело о коррупции в «Белжелдорснабе». Предварительным расследованием установлено, что в 2014—2018 годах топ-менеджеры компании получили взятки на сумму более 800 тыс. долларов. При этом они отвечали за организацию на предприятии работы по противодействию коррупции.

В 2020 году шесть должностных лиц «Белжелдорснаба» привлечены к уголовной ответственности за получение взяток и незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур за обеспечение их победы в процедурах закупок и выбор в качестве поставщиков товаров.

Как показала проверка Генпрокуратуры, в «Белжелдорснабе» не всегда соблюдали определенный в актах законодательства порядок проведения конкурсов, аукционов и закупок товаров (работ, услуг). По мнению прокуратуры, этому способствовали недостатки в работе профильной комиссии, которая обязана среди прочего проверять формирование конкурсной документации, порядок вскрытия конвертов с поступившими предложениями и выбора победителя, а также заключение контрактов и обеспечение исполнения обязательств.

Ненадлежащим образом была организована и деятельность комиссии по рассмотрению жалоб участников закупок на принятые решения.

Для устранения выявленных нарушений Генпрокуратура внесла начальнику Белорусской железной дороги представление, которое было рассмотрено с участием представителя надзорного органа.

Как результат — выработан комплекс дополнительных организационных мер для исключения подобных фактов, ряд должностных лиц «Белжелдорснаба» привлечен к ответственности.