Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью.



Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

В своем обращении Тихановская впервые сама назвала себя лидером, избранным белорусским народом, и объявила о начале общенационального голосования.

— Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве. <…> Перед 25 марта вместе с Координационным советом, ByPol, фондами солидарности и другими демократическими силами мы запускаем большое голосование на платформе «Голос». Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус — и тогда уже ко Дню Воли мы увидим первые результаты, — заявила экс-кандидат в президенты.

По словам Тихановской, переговоры помогут разрешить кризис в стране, причина которого в том, что «власть удерживает человек, который проиграл выборы».

— Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам беларусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное — в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт, — заявила Тихановская.

Экс-кандидат подчеркнула, что белорусы выбирают не оружие, а ненасильственный протест и честный голос.

— И чем больше голосов, тем громче для всего мира звучит требование решить кризис мирно и без новых жертв. Ведь голос за переговоры — это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно — это конкретный сигнал для международных партнеров — к действию, — считает экс-кандидат.

Голосование запускается, чтобы провести переговоры «с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения», а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди, по словам Тихановской, есть.

Переговоры будут представлять собой серию встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести страну из кризиса — не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок.

— Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную, профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью. Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры, — считает Светлана Тихановская.

Чтобы проголосовать, необходимо установить чат-бот платформы «Голос» или сразу проголосовать, если он уже установлен. Голосование будет анонимным.