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Доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза будет облегчен

18.03.2021 14:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза будет облегчен. Евразийская экономическая комиссия подготовила документ, учитывающий обновленные правила фармаконадзора ЕС. Сейчас проект публично обсуждается на правовом портале союза до 24 апреля. Обновление правил обусловлено опытом мониторинга безопасности лекарственных препаратов и выявления их неблагоприятного воздействия на человека.
 
 
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Доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза будет облегчен. Евразийская экономическая комиссия подготовила документ, учитывающий обновленные правила...
 
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