Белорусы стали реже ходить в кафе?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2021 года заметно снизился в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, следует из данных, опубликованных Национальным статистическим комитетом Беларуси.

"Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2021 года составил 422,3 миллиона рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2020 года", – рассказали в Белстате.

Уменьшились и цифры розничного товарооборота. В январе – феврале 2021 года он составил 8,3 миллиарда рублей – это на 3,6% меньше, чем в первые месяцы 2020-го.

А вот оптовый товарооборот в первые два месяца 2021 года увеличился и составил 17,8 миллиарда рублей, что это на 4,3% больше, чем в предыдущем году.

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