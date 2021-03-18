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Курсы валют в четверг: доллар США и евро пошли в рост
18.03.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Евро и доллар США стали дороже, российский рубль упал в цене на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро прибавил в стоимости 0,6%, доллар США подорожал на 0,12%, российский рубль подешевел на 0,64%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 18 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
О том, в какой валюте лучше хранить деньги этой весной,
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Американская и европейская валюты прибавили в цене на торгах в четверг, российский рубль, наоборот, подешевел.
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