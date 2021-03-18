Курсы валют в четверг: доллар США и евро пошли в рост

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Евро и доллар США стали дороже, российский рубль упал в цене на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро прибавил в стоимости 0,6%, доллар США подорожал на 0,12%, российский рубль подешевел на 0,64%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 18 марта:

1 евро – 3,11 белорусского рубля

1 доллар США – 2,60 рубля

100 российских рублей – 3,53 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

О том, в какой валюте лучше хранить деньги этой весной, читайте в материале Sputnik .

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