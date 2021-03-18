Министр юстиции рассказал о планах по изменению законодательства об адвокатуре

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции готовит проект изменений в законодательство, касающееся адвокатской деятельности. Об этом газете «Звязда» рассказал министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министр юстиции Олег Слижевский заявил, что его ведомством подготовлены проекты изменений в законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности. Об этом он рассказал после совещания с Александром Лукашенко по вопросам совершенствования законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Слижевский сообщил, что планируется отменить необходимость наличия трехлетнего стажа работы по юридической специальности для тех, кто идет в адвокатуру.

— Несколько лет назад эта норма была законодательством введена, на сегодня Коллегия адвокатов ставит вопрос о том, что приток новых кадров в адвокатуру снизился, более того: качество подготовки лиц, которые подают заявления на получение адвокатской лицензии, за последние три года ухудшается. Мы это видим по проценту положительной сдачи квалификационного экзамена.

Министерство полагает, что изменения помогут способным выпускникам юридических факультетов прийти в профессию и пополнить ряды судебных защитников. А для тех, кто получил существенный опыт работы в судах, органах правопорядка или юстиции, планируется упростить сдачу квалификационного экзамена. Среди иных предложений — увеличить количество вопросов, по которым юридическая помощь оказывается за счет Коллегии адвокатов, а также расширить категории граждан, которые смогут на нее претендовать — в первую очередь это будет касаться малоимущих. Также предлагается ликвидировать дисциплинарные комиссии — их функции возложат на советы Коллегии адвокатов.

Также на совещании обсуждалось предложение пересмотреть формат деятельности адвокатов в юридических консультациях и адвокатских бюро, а также защитников, работающих индивидуально. Эти вопросы, по словам министра, будут прорабатываться в ближайшее время с учетом принципа равенства условий для всех субъектов для внесения окончательного предложения.

— Согласно одному из подходов, адвокаты, которые осуществляют деятельность индивидуально и которые работают в адвокатских бюро, должны специализироваться на оказании услуг по гражданским и экономическим делам. Адвокаты, которые работают в юридических консультациях, могут оказывать услуги по всем направлениям, — заявил Олег Слижевский.

Напомним, 18 марта Александр Лукашенко провел совещание по совершенствованию законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка, где поднял вопрос об адвокатуре. Он поинтересовался, как в этой сфере судебными защитниками соблюдается законодательство.

— Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват — отвечай, не виноват — иди работай, — заявил Лукашенко.