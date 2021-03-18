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«Встретили со слезами». Глава «Витебскмясомолпрома», за которого коллектив просил Лукашенко, вернулся на работу
18.03.2021 16:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральному директору ОАО «Витебскмясомолпром» Валерию Касперовичу, которого
— Валерий Иванович уже второй день выходит на работу. Нашей радости нет предела! — сообщили TUT.BY на «Витебскмясомолпроме».
Не скрывает эмоций и сам Валерий Касперович:
— Я очень рад вернуться на работу. Коллектив встретил меня со слезами. Не скрою, это приятно. Наверное, на моем месте был бы счастлив любой человек.
Валерий Касперович сейчас под подпиской о невыезде.
Суд по его уголовному делу продолжается.
История борьбы «Витебскмясомолпрома» за своего руководителя
28 января 2019 года на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН
Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром»
Тогда работники сообщили Лукашенко, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).
«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.
Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.
30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.
Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.
После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу
13 ноября 2019 года Могилевский областной суд
Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.
В январе 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз —
В этот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерба предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль. Заключение выполнено на основании запроса в ГКСЭ защитника Касперовича — адвоката юридической консультации Ленинского района Минска Ольги Калины.
«За решеткой все это время, не имея возможности себя нормально защитить и в последующем оправдать, сидит грамотнейший самоотверженный руководитель, полностью преданный работе! Кроме того, уважаемый Александр Григорьевич, на стадии следствия еще имеются факты, которые являются основанием для освобождения из-под стражи нашего генерального директора до суда. Однако на них никто не обращает внимания. […] Просим вас, уважаемый, горячо любимый наш президент, дать поручение разобраться во всей этой ситуации и освободить людей из-под стражи, дав оценку действиям должностных лиц, по вине которых страдают невиновные», — написали в письме работники «Витебскмясомолпрома» и отправили вместе со своими подписями президенту, в Совет безопасности и оперативно-аналитический центр при президенте
28 января 2020-го — ровно через год после задержания прямо в рабочем кабинете, Касперович приехал из СИЗО домой: ему
1 июня гендиректор «Витебскмясомолпрома» весь день
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«Встретили со слезами». Глава «Витебскмясомолпрома», за которого коллектив просил Лукашенко, вернулся на работу
Генеральному директору ОАО «Витебскмясомолпром» Валерию Касперовичу, которого обвиняют в коррупции и который год провел в СИЗО, изменили меру пресечения с...
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