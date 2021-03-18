Голоса - как аргумент для международных партнеров? Эксперты прокомментировали обращение Тихановской

Источник материала: Tut.by

Оппозиция Беларуси ищет новые механизмы урегулирования политического кризиса. Маловероятно, что власти согласятся сесть за стол переговоров, но если выбранная Тихановской тактика с привлечением международных структур не сработает сейчас, она может пригодиться в более подходящий момент. Эксперты — о призыве Светланы Тихановской проголосовать за переговоры с властью.



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Обращение показывает осознание того, что происходит в стране

«Прапанова Ціханоўскай галасаваць за перамовы з уладай — гэта не сіла і не слабасць, гэта разуменне рэальнасці», — пишет журналист Дмитрий Гурневич.

— Прапанова ці патрабаванне перамоваў выбівае і ў рэжыму аргумент, што іх нехта хоча гвалтам звяргаць і страляць у дварах. Нехта скажа, што ім гэты аргумент да лямпачкі. Не. Менавіта іх неразуменне гэтага аргументу і прывяло да поўнага непрыняцця людзьмі гэтай улады, — пишет Дмитрий Гурневич. — <…> Ціханоўская агучыла ўсяго толькі стратэгію. Дарэчы, яе плюс яшчэ ў тым, што яна робіць амаль немагчымай інтэрвенцыю Расеі. А тактыка — гэта ўжо справа, здаецца, саміх беларусаў. Тут ужо і не патрэбная Ціханоўская, каб вадзіць за ручку. Як дамаўляцца і нешта планаваць, апошнія паўгода ўсіх навучылі.

Сторонники перемен разделились: одни поддержали предложение экс-кандидата в президенты, а другие выразили свое разочарование. Среди последних — в первую очередь те, кто ждал от этого заявления чего-то большего, поскольку анонс был просто оглушительным, считает основатель «Сильных новостей» и Mogilev.Online журналист Петр Кузнецов.

— Многих обращение откровенно обрадовало, потому что предложило тем, кто не очень рвется на улицу в сегодняшних условиях, способ, через который можно в очередной раз выразить свою позицию и сделать это относительно безопасно, — указывает он.

Если исходить из того, что в первые пару часов после заявления Светланы Тихановской активность на платформе «Голос» превысила августовскую, то можно сказать, что в какой-то степени обращение встраивается в контекст происходящих в стране событий, считает эксперт.

— Общий контекст ситуации сейчас вообще тяжело оценить всесторонне еще и потому, что он постоянно в динамике. Страсти накануне 25 марта набирают обороты, эмоции подогреваются многими событиями. Власть угрожает чуть ли не войной. Общество, как в августе-сентябре, так и сейчас, к силовому противостоянию не готово и не склоняется, делая ставку на мирное решение. В этом смысле стратегический посыл [обращения Тихановской] верный: мы — за мир и переговоры и давайте покажем, что нас таких большинство. Последовавшая реакция показывает и подтверждает правильность этого посыла.

Если бы во власти кто-то был готов вести переговоры, его бы уже вывели из номенклатуры

Директор Института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич видит в заявлении Светланы Тихановской попытку найти новые механизмы урегулирования политического кризиса заявленным изначально мирным путем. Политолог сомневается, что у команды Тихановской есть договоренность с представителями власти, готовыми вести переговоры подобного рода.

— Технически невозможно сейчас иметь переговорщика внутри номенклатуры, кроме Александра Лукашенко. Такую информацию нельзя утаить, а если бы она была известна, то этот человек был бы выведен из политического поля. Это не значит, что таких планов нет, что какие-то моменты в данном направлении не прорабатывались. Но я это рассматривал бы как поле возможностей, а не наличие договоренностей или готовых решений, — объясняет он.

А международные структуры, будь это ОБСЕ или ООН, не могут заставить белорусские власти пойти на переговоры с представителями оппозиции. Успех международного давления, по мнению эксперта, возможен в том случае, если будет создана действенная коалиция и если в нее войдет Россия, имеющая большое влияние на ситуацию в Беларуси.

— ОБСЕ может выступить посредником или, скорей, фасилитатором таких переговоров: предоставить площадку, свести с различными странами, например включить в эту процедуру Россию. ООН имеет еще меньше механизмов, если это не касается решения Совета Безопасности ООН (пока такой вопрос вообще не ставится), — говорит директор института «Палітычная сфера»

Светлана Тихановская говорит о наличии международной поддержки и готовности ОБСЕ и ООН предоставить площадку для переговоров. Однако этого недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию, пока в этом ряду не будет упомянута Россия, считает Кузнецов.

— Я убежден, в отношении Беларуси и Запад, и международные структуры в целом как минимум еще очень долго будут действовать с оглядкой на позицию России. И белорусские власти в широком смысле, то есть и силовики, и чиновники, — тоже. Сегодня и ООН, и ОБСЕ, и белорусский народ хотят переговоров. Возможно, и из системы кто-то хочет, но молчит, потому что очень велики риски. Но из того, что на поверхности, мы не можем сделать вывод, чем новое голосование качественно меняет расклад и какие дает новые возможности повлиять на позицию остальных сторон, тех, которые до сих пор поддерживают режим. Я, если честно, ничего такого не вижу, — заявляет Петр Кузнецов.

Готового действенного механизма, который бы заставил власти пойти на переговоры, тем более в скорой перспективе, нет, указывает Андрей Казакевич. Более того, как таковых фиксированных механизмов посредничества и урегулирования подобных белорусскому конфликтов с международным участием нет — это всегда делается индивидуально, в зависимости от ситуации в каждой стране. Но проработка такого механизма не будет лишней, если выработанная схема не сработает в ближайшие месяцы, к ней можно будет вернуться, когда придет время.

Кампания будет успешной, если наберутся миллионы голосов

Заявление Светланы Тихановской показывает, что международные структуры поддерживают позицию протестующей части белорусов. Оно также позволит увидеть реакцию белорусских властей, России, увидеть дополнительные возможности для налаживания контактов и соглашений, указывает Казакевич.

— Прежде всего такое голосование может привлечь внимание к проблеме. Оно может мобилизовать международное сообщество. Голоса белорусов могут иметь дополнительную роль. И то только в том случае, если кампания будет удачной и удастся набрать миллионы голосов, — считает Андрей Казакевич.

Для того чтобы команда Тихановской могла апеллировать к результатам голосования на платформе «Голос», в нем должно принять участие около 2−2,5 млн человек, высказал похожую оценку политолог Павел Усов в эфире Euroradio.

— Стоит допускать, что голосование и его результат нужны как аргумент для Тихановской в решении неких вопросов с международными партнерами. Но открыто об этом никто не говорит, людям остается действовать интуитивно и решать для себя, действительно ли это так важно, — говорит журналист Петр Кузнецов.