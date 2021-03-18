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Amnesty International призывает освободить гродненского музыканта, который объявил сухую голодовку

18.03.2021 19:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает освободить музыканта из Гродно Игоря Банцера, который около двух недель назад объявил голодовку. Организация предлагает тем, кого заботит судьба музыканта, отправлять соответствующие обращения генпрокурору.


Фото: TUT.BY

Правозащитники призывают к немедленному и безоговорочному освобождению панк-музыканта Игоря Банцера, который с 3 марта держит сухую голодовку протеста.

Также они предлагают воспользоваться специально формой для обращения в адрес генерального прокурора Беларуси или написать его своими словами.

В тексте прикрепленного обращения высказывается озабоченность состоянием здоровья музыканта и принятым 17 марта администрацией СИЗО решением поместить его на три дня в карцер за нарушение режима.

В письме содержится призыв прекратить уголовное дело в отношении Банцера и освободить его. Amnesty International указывает, что музыканта преследуют исключительно за то, что он реализовывал свои права на свободу самовыражения и участие в мирных собраниях. А до его освобождения призывает обеспечить Банцеру получение необходимой медицинской помощи.

Напомним, 41-летнего музыканта Игоря Банцера — лидера стрит-панк-группы Mister X — обвиняют по статье 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

По версии следствия, ночью 5 сентября мужчина находился в одном из увеселительных заведений Гродно и увидел стоящую рядом машину милиции. Он подошел к лобовому стеклу и начал танцевать, якобы без нижнего белья и демонстрируя свои гениталии. При этом друзья музыканта, ссылаясь на имеющееся видео, утверждают, что Банцер не был полностью голым — на нем был пояс с сумкой и трусы-стринги. Мужчина находится под стражей уже почти пять месяцев — с 20 октября прошлого года.

Суд над Банцером начался 3 марта. Музыкант заявил, что объявляет сухую голодовку. Приговор Игорю Банцеру должны озвучить в пятницу, 19 марта. Прокурор запросил для музыканта 1,5 года «химии». Он также попросил изменить ему меру содержания под подписку о невыезде.

 
Теги: Гродно
 
 
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