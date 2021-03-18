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Amnesty International призывает освободить гродненского музыканта, который объявил сухую голодовку
18.03.2021 19:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международная правозащитная организация
Правозащитники призывают к немедленному и безоговорочному освобождению панк-музыканта Игоря Банцера, который с 3 марта держит сухую голодовку протеста.
Также они предлагают воспользоваться специально формой для обращения в адрес генерального прокурора Беларуси или написать его своими словами.
В тексте прикрепленного обращения высказывается озабоченность состоянием здоровья музыканта и принятым 17 марта администрацией СИЗО решением поместить его на три дня в карцер за нарушение режима.
В письме содержится призыв прекратить уголовное дело в отношении Банцера и освободить его. Amnesty International указывает, что музыканта преследуют исключительно за то, что он реализовывал свои права на свободу самовыражения и участие в мирных собраниях. А до его освобождения призывает обеспечить Банцеру получение необходимой медицинской помощи.
Напомним, 41-летнего музыканта Игоря Банцера — лидера стрит-панк-группы Mister X —
По версии следствия, ночью 5 сентября мужчина находился в одном из увеселительных заведений Гродно и увидел стоящую рядом машину милиции. Он подошел к лобовому стеклу и начал танцевать, якобы без нижнего белья и демонстрируя свои гениталии. При этом друзья музыканта, ссылаясь на имеющееся видео,
Суд над Банцером начался 3 марта. Музыкант заявил, что объявляет сухую голодовку. Приговор Игорю Банцеру должны озвучить в пятницу, 19 марта. Прокурор запросил для музыканта 1,5 года «химии». Он также попросил изменить ему меру содержания под подписку о невыезде.
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Также правозащитники призывают неравнодушных людей направить письма в адрес генпрокурора Беларуси с требованием освободить музыканта, а до этого момента оказать...
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