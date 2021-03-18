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В армию в этом году призовут до 100 офицеров запаса
18.03.2021 19:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 18 марта подписал указ № 114 «О призыве офицеров запаса на военную службу».
— Документом предусматривается что в 2021 году в Вооруженные силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас, — сообщает пресс-служба.
Поясняется, что этот призыв «позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва».
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Поясняется, что этот призыв «позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить...
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