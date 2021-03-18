В армию в этом году призовут до 100 офицеров запаса

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 18 марта подписал указ № 114 «О призыве офицеров запаса на военную службу».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— Документом предусматривается что в 2021 году в Вооруженные силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас, — сообщает пресс-служба.

Поясняется, что этот призыв «позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва».