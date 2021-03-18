Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в Великую Отечественную

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом в эфире СТВ заявил глава ведомства Андрей Швед.



Фото: СТВ

— Генеральная прокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Сегодня об этом доложено главе государства. Работа эта продолжается совместно с иными государственными органами, Академией наук, с архивами. И мы говорим о том, что в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен, — сказал Швед.

Он также сообщил, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила законопроект, направленный на противодействие героизации нацизма.

Напомним, на сегодняшнем совещании по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка именно этот принятый в России закон упомянул Лукашенко как пример оперативности по изменению законодательства.

В 2020 году в России следственные органы стали массово возбуждать дела о геноциде мирных граждан в ходе Великой Отечественной войны. В семи регионах России было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел о геноциде против мирного населения СССР.

В ноябре прошлого года Следственный комитет завел уголовное дело о геноциде в Миллеровском районе Ростовской области во времена немецко-фашистской оккупации. Ранее уголовное дело о геноциде возбудили в связи с массовыми убийствами мирного населения в Карелии в годы Великой Отечественной войны.

По некоторым фактам свое слово уже сказал суд. Например, в октябре прошлого года Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Ленинградской области в 1942 году (с 1944 года — Новгородской области).