Что даст странам СНГ соглашение о свободной торговле услугами?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik, Никита Чикунов. Зачем странам СНГ договариваться о правилах торговли услугами, как изменится этот рынок в будущем и снизится ли стоимость услуг после подписания соглашения – об этом эксклюзивно для Sputnik рассказал заместитель начальника отдела стратегии экономического развития Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

– Почему важна торговля услугами?

– Чтобы понять важность услуг в современной экономике, достаточно знать, что на их долю в валовом продукте разных стран приходится порядка двух третей ВВП. В США – 83%, в Китае – 54%, в России – примерно 62%.

Но торговля услугами очень тонкая вещь, хотя бы потому, что никто не может дать точного определения, что такое услуги. Возникает естественный вопрос: как можно договариваться о том, чего нельзя определить?

Первыми с этим вопросом столкнулись авторы Генерального соглашения о торговле услугами ВТО ГАТС (вступило в силу в январе 1995 года – Sputnik). Они нашли очень остроумный и правильный выход: не очень понятно, что такое услуга, но есть четыре способа поставки услуг.

Первый – заказчик услуги находится в одной стране, а исполнитель – в другой, но оплата идет трансграничная.

Второй – потребитель услуги выезжает за границу для ее получения: это туризм, лечение, обучение. Такие услуги очень хорошо фиксируются международной статистикой торговли.

Третий – юридические лица приходят в другую страну и начинают там работать. Тогда они становятся налоговыми резидентами и выпадают из статистики международной торговли.

Наконец, четвертый – приход в другую страну физических лиц для оказания услуг: начиная от высококвалифицированных специалистов и заканчивая дорожными рабочими. Эти люди тоже платят налоги и учитываются в статистике внутренней торговли, а не международной.

– Как сегодня регулируется торговля услугами в СНГ?

– Общего акта, который бы регулировал торговлю услугами на пространстве СНГ, сейчас нет. Есть Договор о ЕАЭС, отдельный раздел которого определяет порядок торговли услугами между странами-членами ЕАЭС (Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией). Также есть ГАТС ВТО, которое распространяется на страны Содружества, вступившие в эту организацию (в настоящее время их семь). Вот такая база существует на сегодняшний день.

– Все ли страны СНГ участвуют в переговорах о соглашении?

– В переговорах участвуют девять стран. Среди них есть Украина, но она присутствует только формально. Киев – один из инициаторов переговоров о свободной торговле услугами – активно работал в этом направлении до 2014 года. Затем появлялся нерегулярно, в последние годы и вовсе никак не обозначал свою позицию. Не участвуют в переговорах Азербайджан и Туркменистан – это обусловлено современной структурой их торговли услугами со странами СНГ. Но мы надеемся, что они присоединятся к соглашению в будущем.

– О чем говорится в проекте соглашения?

– Предварительное название соглашения звучит так: "О свободной торговле услугами, учреждении и инвестиционной деятельности компаний". Оно охватывает несколько направлений.

Первое – это максимально возможная на сегодняшний день либерализация торговли услугами. Второе – определение порядка работы компаний СНГ на рынках других стран Содружества и защиты сделанных инвестиций. Третий момент – разработка процедур урегулирования споров.

Есть общая договоренность: стороны фиксируют существующие в национальных законодательствах ограничения по торговле услугами и обязуются никогда их больше друг для друга не ужесточать. Иными словами, заморозить. Затем страны-участницы соглашения начнут постепенно убирать эти ограничения. Общий смысл таков: не хуже, чем сегодня, а потом только лучше.

– Какие есть трудности и когда будет подписано соглашение?

– Долгое время работа была посвящена отдельным статьям соглашения, мы обсуждали, как сформулировать ту или иную мысль. Но сейчас практически по всему тексту договорились. В настоящее время основная дискуссия посвящена тому, как сформулировать условия взаимного открытия рынков и какова будет степень их открытия.

Договариваться довольно сложно. Страны СНГ, которые участвуют в переговорах, но не входят в ЕАЭС, хотят, чтобы степень открытия рынка услуг была схожей с "евразийской". Но для того, чтобы ее получить, они должны присоединиться к Союзу. Другие страны СНГ, присоединившись к ВТО, весьма значительно открыли свой рынок услуг для ее членов. Поэтому необходимо найти устраивающий всех компромисс.

– Чему в соглашении будет уделено особое внимание?

– Чуть больше внимания в документе уделяется финансовым услугам (банковские, страховые услуги, услуги, связанные с ценными бумагами), поскольку они действительно "кровь экономики". Аспектам регулирования финансовых услуг посвящено и специальное приложение. Еще одна сфера – телекоммуникационные услуги.

– Что изменит соглашение?

– Мы уверены, что после вступления соглашения в силу возрастет число компаний, действующих в сфере услуг, которые учредят свои дочерние фирмы в странах СНГ. Потребители получат доступ к дополнительным формам и видам услуг совершенно нового качества. Вырастут объемы трансграничной торговли услугами. Есть все основания полагать, что нынешний показатель доли услуг во взаимной торговле между странами СНГ (18,9% в 2019 году) увеличится до среднемировых значений (около 25%).

Соглашение не изменит условий работы компаний из стран дальнего зарубежья на рынке СНГ. Но конкуренция станет жестче – ведь для компаний стран Содружества будут созданы преференциальные условия.

Мы не исключаем, что в конечном счете цены на услуги в странах СНГ станут ниже. Если, условно говоря, на рынке Таджикистана услуги нотариата оказывали только таджикские нотариусы – это одна картина. Когда в эту страну смогут прийти заинтересованные нотариусы из всех стран СНГ – это совсем другое. В таком случае ужесточение конкуренции приведет к тому, что сами услуги станут дешевле.

– Отстает ли СНГ от ЕС в сфере регулирования торговли услуг?

– ЕС – это совершенно другая форма интеграции. СНГ – это зона свободной торговли. Мы договариваемся только о том, как ведем себя друг с другом. Но каждая страна самостоятельно решает, как она ведет себя по отношению к третьим государствам. Если брать другие региональные соглашения о зонах свободной торговли, то наше соглашение будет на весьма приличном уровне. ЕС – это более высокая степень интеграции, это общий рынок.

– Когда будет подписано соглашение?

– Надеюсь, в этом году мы выйдем на окончательный текст, работа над которым ведется с 2012 года. Если соглашение подпишут в нынешнем году, то оно будет ратифицировано в 2022-2023 годах.