Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 марта. Указом Александра Лукашенко утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год.

На финансирование 102 объектов, включенных в документ, предполагается направить 664,2 млн рублей, в том числе за счет государственных капитальных вложений — 399,5 млн, средств государственного целевого фонда национального развития — 105 млн.

Намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 28 объектов, ввести в эксплуатацию 48 объектов.

Планируется завершить строительство средних школ в Барановичах, Столбцах, Бобруйске, детских дошкольных учреждений в Молодечно и Фаниполе, поселке Дружный Пуховичского района, автовокзала, жилого дома для работников учреждений образования, полигона твердых бытовых отходов в Островце.

Справка БелаПАН. Государственная инвестиционная программа на 2020 год была утверждена 20 декабря 2019-го (581 млн рублей, 107 объектов), на 2019 год — 21 февраля того же года (511 млн рублей, 113 объектов).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год Минск, 18 марта. Указом Александра Лукашенко утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год. На финансирование 102 объектов, включенных в документ,...

БелаПАН.