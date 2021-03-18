ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Взаимная торговля товарами в ЕАЭС в январе выросла на 3,3 %

19.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Взаимная торговля товарами между странами Евразийского экономического союза в январе выросла на 3,3 % по сравнению с первым месяцем 20 года. Такие данные озвучены на брифинге помощника председателя Коллегии ЕЭК Ии Малкиной. Рост произошел за счет увеличения экспортных поставок, например, Армении более чем на 19 %, Беларуси - на 3 % и России - на 5,5 %. Что касается реализации проекта цифрового техрегулирования в пятерке, то она начнется в этом году. 

Трансформация системы необходима для эффективного взаимодействия всех участников рынка: изготовителей, экспортеров, импортеров, поставщиков и потребителей, а также органов по оценке соответствия. В результате все процессы будут переведены в цифру. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взаимная торговля товарами между странами Евразийского экономического союза в январе выросла на 3,3 % по сравнению с первым месяцем 20 года. Такие данные озвучены на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by