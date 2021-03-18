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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взаимная торговля товарами в ЕАЭС в январе выросла на 3,3 % Взаимная торговля товарами между странами Евразийского экономического союза в январе выросла на 3,3 % по сравнению с первым месяцем 20 года. Такие данные озвучены на...

Взаимная торговля товарами между странами Евразийского экономического союза в январе выросла на 3,3 % по сравнению с первым месяцем 20 года. Такие данные озвучены на брифинге помощника председателя Коллегии ЕЭК Ии Малкиной. Рост произошел за счет увеличения экспортных поставок, например, Армении более чем на 19 %, Беларуси - на 3 % и России - на 5,5 %. Что касается реализации проекта цифрового техрегулирования в пятерке, то она начнется в этом году.Трансформация системы необходима для эффективного взаимодействия всех участников рынка: изготовителей, экспортеров, импортеров, поставщиков и потребителей, а также органов по оценке соответствия. В результате все процессы будут переведены в цифру.