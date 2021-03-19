15 лет назад белорусы, недовольные результатами выборов, поставили в центре Минска палаточный городок

Источник материала: Tut.by

Пятнадцать лет назад — 19 марта 2006 года — Александр Лукашенко третий раз подряд стал президентом Беларуси. По данным ЦИК, он набрал 82,6% голосов. Несогласные с итогами выборов установили на Октябрьской площади в Минске палаточный городок и три дня жили в нем.



Фото: photo.bymedia.net

В президентских выборах в 2006 году участвовали четыре политика: председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, бывший ректор БГУ Александр Козулин, действующий президент Александр Лукашенко и лидер объединенных демократических сил, бывший вице-мэр Гродно Александр Милинкевич.



Фото: photo.bymedia.net

Наблюдатели от оппозиции заявляли о нарушениях еще до закрытия избирательных участков 19 марта. В 20.00 избирательные участки закрылись, а глава ЦИК Лидия Ермошина отрапортовала, что, по предварительным данным, лидирует Александр Лукашенко и второго тура выборов не понадобится. Через полчаса после закрытия участков Александр Лукашенко с уверенностью заявил, что «революция в Беларуси провалилась».

— Наш народ самостоятельно сделал свой выбор, убедительно продемонстрировав, кто мы, белорусы, и кто в нашем доме сегодня хозяин, — подчеркнул Лукашенко.

В штабе оппозиционного кандидата Милинкевича озвучили данные своих экзитполов, по которым Лукашенко набрал чуть более 47% голосов избирателей.

Около трех часов ночи 20 марта Лидия Ермошина озвучила официальные данные: у Лукашенко 82,6% голосов, Милинкевича — 6%, Гайдукевича — 3,5%, у Козулина — 2,3%.

Козулин и Милинкевич мгновенно потребовали перевыборов, Гайдукевич же поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой.

Декларация о новых выборах, палатки и послы ЕС на Октябрьской

Еще до завершения процедуры подсчета голосов, по разным оценкам, от 9 до 30 тысяч человек вышли на акцию протеста с уверенностью, что выборы фальсифицировали. Собирались люди в центре Минска — на Октябрьской площади.



Фото: photo.bymedia.net

Люди скандировали лозунги: «Жыве Беларусь!», «Ганьба ўладам!», «Свободы и правды!». Собравшиеся приняли декларацию, в которой потребовали проведения повторных выборов.

Днем 20 марта Александр Лукашенко высказался об уличных акциях протеста.

— У нас есть люди, несогласные с политикой президента, они голосовали против. И это не 4−5 тысяч, которые вышли вчера на улицы. По процентам голосовавших их гораздо больше. Я это вижу и признаю. Но это никак не противоречит тем результатам, которые получены на выборах и которые оглашены Центризбиркомом, — сказал Лукашенко.

Тем временем те, кто оставался на Октябрьской площади, стали призывать людей приходить к ним, приносить теплые вещи, чай, а также палатки.

Милиция в протестные акции не вмешивалась до 21 марта, когда МВД официально выступило с заявлением, что всех, кто стоит на площади в Минске, надо привлекать к административной ответственности. Сначала на 10 суток стали забирать тех, кто привозил еду и другой провиант митингующим. По информации правозащитников, всего в ночь на 21 марта при попытке пронести на площадь продукты было задержано более ста человек. К тому моменту на площади было 19 палаток.



Фото: photo.bymedia.net

Вечером 21 марта участники акции протеста на Октябрьской потребовали отставки президента и правительства. Александр Козулин заявил о создании правительства народного доверия, а также предупредил собравшихся о возможных «зачистках площади» ближайшей ночью.

В тот же вечер на Октябрьскую пришли послы стран Евросоюза, чтобы «увидеть все своими глазами». Вскоре митингующим отключили освещение, но люди продолжали оставаться на площади. Ночью белорусская оппозиция объявила о начале Майдана.

Ссора оппозиции и разгон протеста

Утро 22 марта началось с того, что лидеры оппозиции разругались. Штаб Козулина обвинил Милинкевича в срыве договоренностей, касающихся продолжения акции протеста на Октябрьской площади. Козулин призвал демонстрантов организованно покинуть площадь из-за «возросшей к ночи вероятности развития силового сценария со стороны власти». Милинкевич же призывал людей оставаться на площади.

В ночь с 23 на 24 марта, когда на Октябрьской находилось 35 палаток и примерно 500 человек, правоохранительные органы Минска при поддержке спецназа разогнали митинг оппозиции, палаточный городок ликвидировали. Всех несовершеннолетних задержанных отпустили. Остальных участников акции увезли на Окрестина.



Фото: photo.bymedia.net

По данным правозащитников, во время ликвидации палаточного городка в Минске было задержано более трехсот человек.



Фото: photo.bymedia.net

25 марта в День Воли акции протеста и задержания продолжились. Как сообщали очевидцы, людей грузили в автозаки, а перед этим их били ногами и дубинками. Задержания происходили даже в магазинах. Например, на втором этаже торгового дома «На Немиге», среди покупателей. В тот день милиция также применяла против участников демонстрации спецсредства. Вместе с демонстрантами был задержан также кандидат в президенты Александр Козулин, который возглавил шествие к ИВС на Окрестина.

«Людям было страшновато»

Александр Милинкевич позже пытался объяснить, почему «белорусский Майдан» провалился.



Александр Милинкевич на Октябрьской площади. Фото: photo.bymedia.net

— Часто говорят, что вот тогда люди вышли на площадь и не знали, что делать. Я знаю, что у нас был план, и он был очень простой, близкий к тому, который был реализован на Майдане в Киеве в 2004 году. План был в наращивании потенциала площади. Это когда нет крови, побоев и арестов, а власть вынуждена идти на уступки. Тогда власть пошла бы на уступки, если бы потенциал нашей площади изо дня в день не терялся. Но людям было страшновато, потому что говорили, что каждый, кто выйдет, будет считаться террористом. Нагнетание было сильное. Мы же надеялись на то, что если в первый день нас не разгонят, не побьют, то на следующий день людей выйдет больше. Так было и в Киеве. Сначала там вышло немного, а потом все больше. У нас так не случилось. Уже на второй день у нас пришло меньше людей.

Дело еще и в том, что я не верю, что по какому-то фокусу или суперталанту лидеров оппозиции вдруг на площадь выйдет очень много людей. Их роль, конечно, серьезная, но не решающая. Решающее — это настроение в обществе. Если общество хочет перемен, тогда на протест выходят миллионы, если нет, выходит мало людей. Но их протесты тоже важны. Тогда в Беларуси не было большинство готово бороться за перемены, и я не знаю, готовы ли люди сегодня. Мне кажется, что многие люди надеялись, что в один день все решится. Мы выйдем, мы победим страх. Так не бывает, чтобы за день такой сильный режим рухнул. Тем более, что тогда экономика Беларуси имела пик своих успехов, — говорил Милинкевич.

После выборов 2006 года и разгона протестующих, традиционно последовали и обещанные санкции в отношении Беларуси — как со стороны Евросоюза, так и со стороны США.